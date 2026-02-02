Tecnología

Sony patenta un control de PlayStation sin botones físicos y con pantalla táctil personalizable

La patente muestra un control con superficie táctil que permite cambiar la posición y el tamaño de los botones según la mano del usuario

Por Europa Press
Sony registró un control experimental con pantalla táctil y sin joysticks físicos. El proyecto aún no tiene confirmación comercial.
Sony registró un control experimental con pantalla táctil y sin joysticks físicos. El proyecto aún no tiene confirmación comercial. (Canva/Canva)







