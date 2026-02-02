Sony patenta un control de PlayStation sin botones físicos y con pantalla táctil personalizable

Sony registró un control experimental con pantalla táctil y sin joysticks físicos. El proyecto aún no tiene confirmación comercial.

Sony trabaja en un nuevo concepto de control para PlayStation que elimina los botones físicos y los joysticks tradicionales. En su lugar, el dispositivo incorpora una pantalla táctil que permite a cada usuario personalizar la distribución y el tamaño de los controles.

La información se desprende de una patente registrada por Sony Interactive Entertainment LLC, presentada en febrero de 2023 y concedida la semana pasada en Estados Unidos. El documento describe dispositivos y métodos para un control de videojuegos con un enfoque distinto al diseño clásico.

El diseño patentado muestra un control sin botones visibles. El sistema utiliza un mecanismo óptico capaz de detectar gestos como tocar, presionar, deslizar o pellizcar sobre la superficie táctil. De esta forma, se reconocen las acciones del jugador sin necesidad de componentes físicos.

Según la patente, la pantalla reemplaza los botones habituales. En ella se pueden integrar la cruceta direccional, los joysticks virtuales y los botones de cuadrado, triángulo, círculo y equis. El usuario también puede definir la posición exacta de cada elemento dentro del control.

El documento técnico señala que este prototipo busca mejorar la comodidad y la accesibilidad. El diseño se adapta a diferentes tamaños de mano y permite modificar la disposición estándar de los controles, incluso con la opción de invertir su ubicación tradicional.

La patente explica que muchos controles mantienen una configuración fija. Generalmente, la cruceta se ubica a la izquierda y los botones principales al lado derecho. Sony indica que esta estructura puede resultar demasiado grande o demasiado pequeña para algunos usuarios, lo que limita la experiencia de juego.

Por ahora, el futuro del dispositivo es incierto. Al tratarse de una patente, no existe confirmación de que el control llegue al mercado. Sony tampoco realizó anuncios oficiales relacionados con este diseño.

El registro refleja el trabajo de investigación de la compañía para innovar en los controles de cara a posibles consolas y experiencias futuras dentro del ecosistema PlayStation.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.