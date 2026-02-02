Economía

Sony trabaja en un mando de PlayStation con pantalla táctil en vez de botones físicos y ‘joysticks’

Sony patentó un nuevo diseño para los mandos de PlayStation para que los jugadores puedan personalizar cada dispositivo.

Por Europa Press
Mando de PlayStation con diseño futurista que ilustra la patente de Sony para un control con pantalla táctil en lugar de botones físicos, pensado para personalización, accesibilidad y mayor comodidad del usuario.
Imagen referencial de un mando de PlayStation. Sony patentó un nuevo diseño de control que sustituye los botones físicos por una pantalla táctil personalizable, con el objetivo de mejorar la comodidad y la accesibilidad de los jugadores, según un registro presentado en Estados Unidos en 2023. (Europa Press /Europa Press)







