PlayStation y Nintendo apuestan por nuevos colores para personalizar consolas y controles

Las compañías de videojuegos amplían sus opciones de personalización con nuevas paletas de color para consolas y controles en 2026

Por Europa Press
PlayStation lanza la colección Hyperpop para PS5 y Nintendo introduce controles Joy-Con pastel para Switch 2 con fechas y precios definidos.
PlayStation lanza la colección Hyperpop para PS5 y Nintendo introduce controles Joy-Con pastel para Switch 2 con fechas y precios definidos. (PLAYSTATION/PLAYSTATION)







