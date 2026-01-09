PlayStation y Nintendo apuestan por nuevos colores para personalizar consolas y controles

PlayStation lanza la colección Hyperpop para PS5 y Nintendo introduce controles Joy-Con pastel para Switch 2 con fechas y precios definidos.

PlayStation y Nintendo anunciaron nuevas opciones de color para sus consolas y accesorios. Las compañías buscan ampliar las alternativas de personalización en PlayStation 5 y Nintendo Switch 2, con propuestas que se alejan de los tonos tradicionales.

PlayStation presentó una nueva línea cromática para la consola PlayStation 5 y los controles DualSense. La marca eligió los colores Techno Red, Remix Green y Rhythm Blue.

Estos diseños forman parte de la llamada colección Hyperpop, que combina acabados negros brillantes con tonos neón. La propuesta rompe con el esquema clásico en blanco y negro de la consola.

El equipo de diseño de PlayStation explicó que los controles DualSense incorporan un degradado continuo en la parte frontal y trasera. El acabado de alto brillo intensifica los colores. Las cubiertas de la consola también reciben este tratamiento visual, con un leve efecto de transparencia que refuerza el impacto estético.

Nintendo Switch 2 suma tonos pastel

Por su parte, Nintendo dio a conocer su primer conjunto de colores alternativos para los controles Joy-Con de Nintendo Switch 2. La compañía optó por los tonos Light Purple y Light Green.

Esta elección marca un giro hacia colores pastel y deja atrás los tonos intensos que caracterizaron a generaciones anteriores.

Su lanzamiento está previsto para el 12 de febrero. La fecha coincide con la salida del videojuego Mario Tennis Fever. Las reservas ya se encuentran habilitadas en el sitio web oficial de Nintendo.

