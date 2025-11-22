PlayStation lanza descuentos de hasta 75 % en consolas y videojuegos por Black Friday 2025

Consolas, videojuegos y accesorios de PlayStation bajan de precio en el Black Friday desde el 21 de noviembre, con rebajas de hasta 75%.

PlayStation activó una agresiva campaña de descuentos para el Black Friday 2025. La empresa anunció rebajas de hasta un 75% en productos seleccionados. Las ofertas estarán vigentes desde el pasado 21 de noviembre en tres canales: la PlayStation Store, direct.playstation.com y PlayStation Gear.

El foco de la promoción recae sobre el hardware, con énfasis en los paquetes de PS5. Uno de los más llamativos es el de PS5 Digital Edition, que incluye Astro Bot y Gran Turismo 7, por un precio de $399. Otra opción destacada es la PS5 de 1 TB junto a Fortnite Flowering, con contenido exclusivo y 1.000 monedas V, por $449.

Estas rebajas buscan incentivar la compra anticipada en vísperas de diciembre y consolidar a PlayStation como líder del mercado.

Accesorios PlayStation también reciben rebajas

La campaña de Black Friday 2025 incluye una selección de accesorios populares entre los usuarios. Están disponibles con descuento los siguientes:

Control inalámbrico DualSense

Control DualSense Edge

Control Access (enfocado en accesibilidad)

(enfocado en accesibilidad) Auriculares Pulse Elite y Pulse Explore

y PlayStation VR2

Control PlayStation Portal

Videojuegos con hasta 75% de descuento

En la PlayStation Store, los videojuegos para PS5 y PS4 se ofrecerán con rebajas que alcanzan hasta el 75%. Se trata de una de las mayores promociones del año. Entre los títulos confirmados figuran:

Death Stranding 2: On the Beach

Lost Soul Aside

Astro Bot

God of War Ragnarök

Los precios finales podrían variar según el país. La lista completa estará disponible al inicio de la promoción.

PlayStation Plus ofrecerá rebajas en suscripciones

La empresa informó que los nuevos usuarios podrán adquirir la suscripción anual de PlayStation Plus con un descuento del 33%. Quienes ya forman parte del servicio tendrán el mismo porcentaje de rebaja si deciden cambiar a los planes Extra o Deluxe.

Entre los videojuegos destacados en esos niveles de suscripción están:

The Last of Us Parte II

Cyberpunk 2077

Mortal Kombat 1

Hogwarts Legacy

Los precios de las suscripciones también dependerán del país de residencia del usuario y del nivel elegido.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.