PlayStation lanza descuentos de hasta 75 % en consolas y videojuegos por Black Friday 2025

Desde el 21 de noviembre, PS5, videojuegos y accesorios tendrán descuentos especiales en la PlayStation Store y canales oficiales

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Imagen representativa del programa beta de PlayStation, donde los jugadores pueden registrarse para probar versiones preliminares de videojuegos y nuevas características en PS5, PC y plataformas digitales de Sony.
Consolas, videojuegos y accesorios de PlayStation bajan de precio en el Black Friday desde el 21 de noviembre, con rebajas de hasta 75%. (SONY/SONY)







