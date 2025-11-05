PlayStation Portal permite a usuarios jugar en la nube: vea cómo funciona

Madrid. PlayStation Portal, el dispositivo de PlayStation diseñado para el juego en remoto, ya admite oficialmente el juego en la nube, una función que no requiere conexión a una videoconsola para poder jugar.

Sony inició las pruebas de esta modalidad el año pasado, una de las características más demandadas por los usuarios de PS Portal, quienes entonces debían conectarse mediante WiFi a una consola PS5 para continuar la partida en remoto.

Esta limitación se eliminó por completo este miércoles con la llegada oficial del juego en la nube, según informó Sony en su blog de noticias. No obstante, su uso requiere una suscripción al plan PlayStation Plus Premium.

Los usuarios de Plus Premium (aproximadamente $19.53 al mes) pueden utilizar la nueva función con una selección de juegos de su biblioteca. Astro Bot, Borderlands 4, Final Fantasy VII Rebirth, Fortnite, Ghost of Yotei, Grand Theft Auto V y Resident Evil 4 se encuentran entre los “miles de juegos de PS5” compatibles.

También estarán disponibles para el juego en la nube algunos títulos del catálogo de PlayStation Plus y del catálogo de clásicos, como Cyberpunk 2077, God of War Ragnarök, Hogwarts Legacy, Sword of the Sea y The Last of Us Part II Remasterizado.

PS Portal llegó al mercado en 2023 como un dispositivo inalámbrico que combina un mando DualSense y una pantalla LCD de alta definición, y que ofrece acceso a los juegos instalados en PS5.

Este dispositivo reproduce la experiencia háptica y los gatillos adaptativos del DualSense, y permite jugar en una pantalla de 8 pulgadas con resolución 1080p a 60 Hz y hasta 60 fotogramas por segundo.

