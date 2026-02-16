Tecnología

Sony retrasaría la nueva generación de PlayStation por crisis de memoria impulsada por la inteligencia artificial

La crisis de memoria impacta a la industria de videojuegos y obliga a fabricantes como Sony y Nintendo a replantear lanzamientos y precios

EscucharEscuchar
Por Europa Press
La PS5 Pro supera a cualquier otra consola en el mercado. Foto: PlayStation.
Sony podría posponer su próxima PlayStation hasta 2029 y Nintendo estudia aumentar el precio de la Switch 2 en 2026.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSonyPlayStationInteligencia artificial
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.