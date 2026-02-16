Sony retrasaría la nueva generación de PlayStation por crisis de memoria impulsada por la inteligencia artificial

Sony podría posponer su próxima PlayStation hasta 2029 y Nintendo estudia aumentar el precio de la Switch 2 en 2026.

Sony analiza retrasar el lanzamiento de su próxima consola PlayStation hasta 2028 o incluso 2029. La decisión responde a la escasez de memoria y almacenamiento que afecta a la industria tecnológica y al aumento de precios provocado por la alta demanda de inteligencia artificial.

La crisis impacta a distintos sectores del mercado tecnológico. El segmento de los videojuegos también enfrenta consecuencias directas.

Fuentes vinculadas con la compañía japonesa indicaron que Sony estudia postergar su siguiente generación de consola. El nuevo modelo no llegaría antes de 2028 o 2029.

La información la divulgó Bloomberg en un informe reciente. El medio señaló que Sony no comunicó datos oficiales sobre la próxima consola. Tampoco confirmó nombre ni fecha de lanzamiento. Un atraso hasta 2029 rompería el patrón habitual de renovación de hardware.

Las consolas PlayStation mantienen un ciclo cercano a seis años. La PS5 salió al mercado en 2020. Durante la investigación por la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, se indicó que la siguiente consola no saldría antes de 2027. Ahora el nuevo escenario extiende el plazo hasta 2029.

Nintendo también enfrenta presión por los costos

El informe también menciona a Nintendo. La empresa japonesa valora aumentar el precio de la Nintendo Switch 2, lanzada en junio de 2025.

El ajuste se aplicaría en 2026, según fuentes cercanas a los planes de la compañía. El alza respondería al incremento en los costos de memoria.

La consola cuesta actualmente 469,99 euros. El nuevo precio no se detalló.

La Nintendo Switch 2 se convirtió en la consola más vendida en la historia de la empresa. Superó los 155 millones de unidades a nivel mundial. Con esa cifra desplazó a la Nintendo DS como líder de ventas.

La escasez de memoria mantiene presión sobre fabricantes de hardware. La alta demanda vinculada con inteligencia artificial incide en precios y disponibilidad de componentes clave para la industria.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.