Tecnología

Sony eliminará PlayStation Network y PSN en setiembre: este es el cambio que verá en su consola

La empresa ajusta su marca digital sin modificar servicios clave y ya introduce cambios visibles en la interfaz de PS5

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Por Europa Press
PlayStation dice adiós a una de sus programas.
Sony retirará PSN en setiembre. El cambio es visual y mantiene intactas funciones como multijugador, amigos y trofeos. (PlayStation/Captura)







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