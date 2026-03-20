Sony eliminará PlayStation Network y PSN en setiembre: este es el cambio que verá en su consola

Sony retirará PSN en setiembre. El cambio es visual y mantiene intactas funciones como multijugador, amigos y trofeos.

Sony eliminará la marca PlayStation Network (PSN) a partir de setiembre. La decisión responde a un ajuste visual. La empresa busca reflejar la evolución de sus servicios digitales.

La información se conoció mediante un correo interno citado por Insider Gaming. Sony Interactive Entertainment indicó que el cambio no afectará el funcionamiento técnico.

La compañía aclaró que todas las funciones actuales seguirán activas. Entre ellas destacan la red principal, la lista de amigos, el multijugador y los trofeos. Los usuarios no verán modificaciones en estas herramientas.

Sony aún no confirmó el nuevo nombre de la plataforma. Sin embargo, fijó setiembre como fecha para retirar la marca PlayStation Network. La empresa señaló que los usuarios recibirán una notificación previa. El aviso coincidirá con la actualización de la Lista de Requisitos Técnicos en otoño del 2026.

El ajuste tendrá impacto en todas las plataformas de PlayStation. El objetivo es alinear la marca con el crecimiento de sus servicios digitales.

Algunos cambios ya aparecen en los dispositivos. Según PlayStation Lifestyle, la sigla PSN ya no figura en la interfaz de PS5. En su lugar aparece el nombre PlayStation.

También se detectaron variaciones en la configuración de red. En la opción de probar conexión a Internet, el sistema ahora muestra “iniciar sesión en los servicios online”. Antes indicaba iniciar sesión en PlayStation Network.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.