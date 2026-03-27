Sony aumenta hasta $100 el precio de la PlayStation 5, Pro y Portal: estas son las nuevas tarifas

Sony incrementa precios de PS5, Pro y Portal hasta $100. La medida rige desde abril y responde a presiones económicas globales.

Sony anunció un aumento global en el precio de sus consolas PlayStation 5, PlayStation 5 Pro y PlayStation Portal. El ajuste alcanza hasta $100 adicionales según el mercado. La medida entra a regir el 2 de abril.

La empresa indicó que la decisión responde a las presiones del entorno económico mundial. Sony señaló que realizó una evaluación exhaustiva. Concluyó que el ajuste resulta necesario para mantener experiencias de juego innovadoras y de alta calidad.

Nuevos precios en Europa

En Europa, la PlayStation 5 estándar pasa a costar 649,99 euros. La versión digital sube a 599,99 euros. La PlayStation 5 Pro alcanza 899,99 euros. El incremento en esta región es de 100 euros por consola.

Ajustes en Estados Unidos

En Estados Unidos, la PS5 estándar se ubica en $649,99. La edición digital llega a $599,99. La PS5 Pro sube hasta $899,99. Este último modelo registra un aumento mayor. El incremento alcanza $150, frente a los $100 aplicados a otras versiones.

Precios en Reino Unido

Para Reino Unido, la PS5 estándar pasa a 569,99 libras. La versión digital sube a 519,99 libras. La PS5 Pro llega a 789,99 libras.

Costos en Japón

En Japón, la PS5 estándar se fija en 97.980 yenes. La versión digital alcanza 89.980 yenes. La PS5 Pro sube a 137.980 yenes.

PlayStation Portal también sube

El dispositivo PlayStation Portal también registra incrementos. En Europa pasa de 219,99 euros a 249,99 euros. En Estados Unidos alcanza $249,99. En Reino Unido sube a 219,99 libras. En Japón llega a 39.980 yenes.

Sony ya había aplicado un ajuste previo. En abril del año pasado, la PS5 digital pasó de 449,99 euros a 499,99 euros.

La compañía enfrenta efectos de la escasez de memoria y almacenamiento. Este contexto incide en su operación. También influye en el retraso de la próxima generación de consolas. Sony proyecta ese lanzamiento entre 2028 y 2029.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.