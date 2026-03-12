Tecnología

PlayStation busca recuperar su esencia con el retorno de los juegos exclusivos

Sony teme que la llegada de sus videojuegos a computadoras afecte la imagen de la PlayStation 5 y beneficie indirectamente a su competidor Microsoft

Por Europa Press
El plan de Sony busca fortalecer la exclusividad de sus títulos ante el riesgo de que una nueva consola Xbox compatible con Windows ejecute sus juegos estrella.
El plan de Sony busca fortalecer la exclusividad de sus títulos ante el riesgo de que una nueva consola Xbox compatible con Windows ejecute sus juegos estrella. (Alonso Tenorio)







