PlayStation busca recuperar su esencia con el retorno de los juegos exclusivos

El plan de Sony busca fortalecer la exclusividad de sus títulos ante el riesgo de que una nueva consola Xbox compatible con Windows ejecute sus juegos estrella.

Sony plantea retomar la exclusividad absoluta de sus videojuegos para la consola PlayStation 5. Esta medida implicaría que sus próximos títulos no tendrían versiones para computadora. La empresa comunicó en agosto de 2020 el plan de llevar juegos a PC tras los estrenos de Horizon: Zero Dawn y Death Stranding.

No obstante, la firma planea recuperar la exclusividad de sus producciones. Títulos como Ghost of Yotei o Saros no debutarían en ordenador, según revelaron fuentes cercanas a la compañía consultadas por Bloomberg. Entre las causas, este medio señala una venta menor de la esperada de los títulos de PlayStation en PC.

El medio indica que a Sony le preocupa que los lanzamientos en computadoras dañen la imagen de la consola y perjudique las ventas de la PlayStation 5. La posible llegada de una consola Xbox impulsada con Windows refuerza este temor.

Dicho hardware de Microsoft permitiría jugar títulos de PC, lo cual facilitaría que juegos de Sony corran en la competencia. Pese a este cambio, se mantienen planes previos para Death Stranding 2 en ordenador. Los juegos Marvel Tokon y Marathon también llegarían a otras plataformas según lo anunciado en el State of Play de febrero.