Tecnología

Siete consejos para aprovechar mejor su freidora de aire y evitar errores que afectan las recetas

Las freidoras de aire ganaron popularidad por su practicidad y por permitir preparaciones con menos grasa. Sin embargo, errores comunes todavía afectan la textura, el sabor y la cocción de muchos alimentos

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Por O Globo / Brasil / GDA
Expertos recomiendan ajustes simples que ayudan a obtener mejores recetas y aprovechar al máximo la freidora de aire.
Expertos recomiendan ajustes simples que ayudan a obtener mejores recetas y aprovechar al máximo la freidora de aire. (ChatGPT/Generada con IA)







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O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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