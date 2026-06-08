Siete consejos para aprovechar mejor su freidora de aire y evitar errores que afectan las recetas

Expertos recomiendan ajustes simples que ayudan a obtener mejores recetas y aprovechar al máximo la freidora de aire.

Las freidoras de aire se consolidaron como uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares gracias a su facilidad de uso y a la posibilidad de preparar alimentos con menos grasa. Sin embargo, muchos usuarios aún cometen errores que afectan la textura, el sabor y la cocción de las recetas.

Secretos de la freidora de aire: 7 consejos que marcan la diferencia

Elegir el tamaño adecuado es uno de los aspectos más importantes antes de comprar una air fryer.

Un aparato demasiado pequeño obliga a cocinar en varias tandas, mientras que uno excesivamente grande ocupa más espacio y puede incrementar el consumo eléctrico. Los fabricantes suelen recomendar modelos de 2 a 3 litros para una persona, de 3 a 5 litros para parejas y de 5 a 7 litros para familias de tres o cuatro integrantes.

Otro aspecto que puede marcar la diferencia es el uso de accesorios compatibles. Moldes de silicón para repostería, termómetros de cocina, atomizadores para aceite y pinzas resistentes al calor amplían las posibilidades de preparación y facilitan el trabajo en la cocina.

La circulación de aire caliente es la base del funcionamiento de estos equipos. Por esa razón, agitar o girar los alimentos a mitad del tiempo de cocción ayuda a obtener un dorado uniforme y una textura más crujiente. Esta recomendación resulta especialmente útil para papas fritas, empanizados y piezas de pollo.

Los especialistas también aconsejan evitar sobrecargar la canasta. Cuando se colocan demasiados alimentos al mismo tiempo, el aire caliente no circula correctamente. Esto puede provocar zonas poco cocidas, pérdida de crocancia y tiempos de preparación más largos.

La versatilidad es otra de las ventajas de estos aparatos. Muchas preparaciones tradicionales pueden trasladarse a este sistema de cocción mediante una adaptación de recetas de horno. En la mayoría de los casos, basta con reducir la temperatura entre 10 °C y 30 °C y disminuir el tiempo de cocción debido al rápido calentamiento del equipo.

La limpieza también influye en el rendimiento. Además de lavar la bandeja y la canasta, conviene revisar periódicamente la resistencia de calentamiento, ubicada en la parte superior interna del aparato. La acumulación de grasa y residuos puede generar humo, malos olores y una menor eficiencia térmica.

Aunque la principal ventaja de la air fryer es cocinar con poca grasa, algunos alimentos mejoran notablemente con una pequeña cantidad de aceite. Aplicar una fina capa mediante un atomizador favorece el dorado y la crocancia en productos como papas frescas, vegetales asados, pollo y alimentos empanizados.

El uso correcto de estos equipos permite obtener mejores resultados en la cocina, optimizar el tiempo de preparación y prolongar la vida útil del electrodoméstico.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.