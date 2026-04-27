Tecnología

¿Se puede llevar una batería inalámbrica en el avión? Esto debe saber antes de viajar

Las ‘power banks’ tienen restricciones específicas en vuelos comerciales y no siempre pueden ir en cualquier tipo de equipaje

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Por El Universal / México / GDA
Antes de abordar, revise cuántas baterías inalámbricas puede llevar y en qué condiciones evita problemas con la aerolínea.
Antes de abordar, revise cuántas baterías inalámbricas puede llevar y en qué condiciones evita problemas con la aerolínea. (Canva stock/Madalina Todica's Images/DanFLCreativo)







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