¿Se puede llevar una batería inalámbrica en el avión? Esto debe saber antes de viajar

Antes de abordar, revise cuántas baterías inalámbricas puede llevar y en qué condiciones evita problemas con la aerolínea.

Viajar en avión implica cumplir normas de seguridad que también aplican para los dispositivos tecnológicos. Entre ellos destacan las baterías inalámbricas, conocidas como power banks, que aunque parecen inofensivas tienen restricciones específicas para evitar incidentes durante el vuelo.

Si usted planea trasladarse en avión y necesita llevar una pila portátil, es importante conocer dónde debe guardarla, cuántas puede transportar y cuáles son los límites permitidos según la normativa internacional.

¿Se puede viajar en avión con una batería inalámbrica?

La respuesta es sí, pero con condiciones claras.

Cada dos años, la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) actualiza las reglas de seguridad aérea. Actualmente, estas disposiciones regulan el transporte de objetos tecnológicos como las baterías inalámbricas.

Las normas están incluidas en el Reglamento sobre Mercancías Peligrosas (DGR) de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Según este reglamento, los pasajeros sí pueden viajar con power banks, pero deben llevarlas únicamente en el equipaje de mano.

No está permitido transportarlas en el equipaje facturado.

La razón principal es la prevención de riesgos. La OACI, organismo de las Naciones Unidas, considera que algunos dispositivos electrónicos pueden sufrir alteraciones como cortocircuitos o incluso provocar incendios, lo que pondría en peligro la seguridad de los pasajeros y de la aeronave.

¿Cuántas baterías inalámbricas puede llevar?

El reglamento establece que cada pasajero puede portar un máximo de 2 baterías inalámbricas o pilas portátiles.

Además, recomienda no utilizarlas durante el traslado para reducir cualquier posibilidad de incidente.

También existe una restricción por capacidad energética. Solo se permite transportar baterías con una potencia menor a 160 Wh.

Si la batería supera los 100 Wh y llega hasta los 160 Wh, será necesario contar con una aprobación previa de la aerolínea.

Si excede ese límite, no podrá llevarse en el vuelo.

Otros dispositivos electrónicos permitidos en el avión

Además de las baterías inalámbricas, los reglamentos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y aerolíneas como Aeroméxico permiten transportar otros dispositivos tecnológicos de uso común.

Entre ellos están:

AirTag

Cámaras

Celulares

iPad

iPod

Laptops

Tabletas

Reproductores MP3

Relojes

Drones

Juguetes

Existe además un dato clave: cada pasajero puede transportar hasta 15 dispositivos electrónicos portátiles (PED), siempre apagados y correctamente guardados.

También se permite llevar hasta 20 baterías de repuesto.

Recomendación antes de abordar

Si usted viaja con una pila inalámbrica o portátil, lo más importante es llevarla en cabina y evitar usarla durante el vuelo.

Cumplir estas reglas ayuda a prevenir sanciones por parte de la aerolínea y también reduce riesgos de seguridad dentro del avión.

Antes de viajar, conviene revisar las políticas específicas de la compañía aérea, ya que algunas pueden aplicar controles adicionales según el destino o el tipo de batería.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.