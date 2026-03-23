Samsung Galaxy S26 estrena conexión directa con iPhone: así funciona el nuevo aliado de AirDrop

Los modelos S26, S26+ y S26 Ultra ya permiten compartir archivos con AirDrop. Samsung activó la función en Corea del Sur y pronto llegará a Latinoamérica.

Samsung anunció la incorporación de la compatibilidad con AirDrop de Apple para los modelos de su gama de teléfonos inteligentes Galaxy S26. Esta mejora aumenta la cantidad de dispositivos con los que las personas comparten contenidos de forma directa.

La herramienta Quick Share permite el intercambio de archivos entre equipos sin importar su sistema operativo. Esta utilidad funciona desde el pasado mes de noviembre. Gracias a esto, las personas evitan el uso de cables o aplicaciones de terceros para transferir documentos.

Samsung integra esta solución junto a otros fabricantes como Google. Sin embargo, la opción no viene activada por defecto en el sistema. Se requiere realizar un ajuste manual dentro de la configuración del teléfono para habilitar el enlace con equipos Apple.

Para acceder a esta ventaja, se debe buscar la sección de servicios conectados en el menú de ajustes. Luego, se entra a Quick Share y se presiona el botón para compartir con dispositivos de Apple. La actualización ya está lista para los modelos de la serie Galaxy S26, que incluye las versiones S26, S26+ y S26 Ultra.

La compañía surcoreana adelantó en su sitio web que pronto anunciará la disponibilidad de esta función en más dispositivos. Por ahora, la compatibilidad beneficia a las personas usuarias de Corea del Sur. La herramienta se expandirá de forma progresiva a otras regiones del mundo.

Esta expansión incluye a Europa, Hong Kong y Japón. También llegará a Latinoamérica, Norteamérica, el Sudeste asiático y Taiwán.