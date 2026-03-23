Tecnología

Samsung Galaxy S26 estrena conexión directa con iPhone: así funciona el nuevo aliado de AirDrop

La actualización de Quick Share facilita el envío de archivos entre el Galaxy S26 y equipos Apple sin necesidad de utilizar cables o aplicaciones externas

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Por Europa Press
Compatibilidad con AirDrop en Quick Share en la serie Samsung Galaxy S26. REMITIDA / HANDOUT por SAMSUNG. Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 23/3/2026
Los modelos S26, S26+ y S26 Ultra ya permiten compartir archivos con AirDrop. Samsung activó la función en Corea del Sur y pronto llegará a Latinoamérica. (SAMSUNG./SAMSUNG.)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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