Samsung confirma la fecha del nuevo Galaxy: arranca una etapa clave en inteligencia artificial

Samsung prepara un evento clave el 25 de febrero en San Francisco donde revelará su nuevo Galaxy con inteligencia artificial más personal e integración con Google Gemini

Por La Nación / Argentina / GDA
Samsung presentará el Galaxy S26 Ultra el 25 de febrero en San Francisco, con énfasis en inteligencia artificial y alianzas estratégicas. [Imagen con fines ilustrativos]
El sucesor del Galaxy S25 Ultra será develado el 25 de febrero. (Canva/Canva)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

