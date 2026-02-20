Samsung confirma la fecha del nuevo Galaxy: arranca una etapa clave en inteligencia artificial

El sucesor del Galaxy S25 Ultra será develado el 25 de febrero.

Samsung confirmó que el próximo evento Galaxy Unpacked se llevará a cabo el miércoles 25 de febrero. La compañía presentará la nueva serie Galaxy S26 y dará inicio a una etapa centrada en la inteligencia artificial con Galaxy AI.

La actividad se desarrollará en San Francisco, Estados Unidos. La transmisión estará disponible en tiempo real a través del sitio oficial de Samsung y su canal de YouTube.

Galaxy S26: los modelos que llegarán al mercado

Durante la presentación, Samsung dará a conocer los nuevos integrantes de su línea insignia Galaxy S. Se prevé el lanzamiento de los modelos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

La empresa indicó que la serie se diseñó para simplificar las interacciones diarias e inspirar confianza en el uso del dispositivo. Además, señaló que Galaxy AI se integrará desde el primer momento en la experiencia del usuario.

Samsung informó que los Galaxy S26 marcarán una nueva etapa en la era de la inteligencia artificial. La firma aseguró que la tecnología será verdaderamente personal y adaptativa gracias a su integración con Google Gemini.

La experiencia estará impulsada por el nuevo procesador insignia Exynos 2600. Este chip será el primero fabricado con un proceso GAA de 2 nm para smartphones.

El procesador incorporará mejoras en experiencias de inteligencia artificial y en el apartado de videojuegos. Incluirá un conjunto más potente de CPU, NPU y GPU en un diseño compacto.

Nuevos dispositivos en el ecosistema Galaxy

Samsung también prevé presentar nuevos dispositivos de su ecosistema Galaxy. Entre ellos se contemplan auriculares y otros productos complementarios.

La compañía habilitó el registro previo en su página oficial. Las personas interesadas podrán recibir anuncios, trailers y novedades del evento. Además, tendrán acceso a beneficios exclusivos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.