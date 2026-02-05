Tecnología

Roblox estrena una función que permite crear objetos 3D interactivos con inteligencia artificial

La nueva función permite crear vehículos y estructuras tridimensionales manejables con IA y amplía las capacidades creativas dentro de la plataforma

Por Europa Press
La plataforma lanzó en beta la generación de objetos 3D interactivos con IA, un avance que Roblox define como creación 4D por su nivel de interacción.
