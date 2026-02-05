Roblox estrena una función que permite crear objetos 3D interactivos con inteligencia artificial

La plataforma lanzó en beta la generación de objetos 3D interactivos con IA, un avance que Roblox define como creación 4D por su nivel de interacción.

Roblox activó en fase beta la función que permite a los jugadores generar objetos 3D interactivos con inteligencia artificial, una herramienta que amplía las posibilidades creativas dentro de la plataforma y marca un nuevo paso en lo que la empresa denomina creación 4D.

La compañía informó en el foro de su comunidad de creadores que esta función ya está disponible tras el periodo de acceso anticipado que inició en noviembre. La novedad permite crear elementos tridimensionales que no solo se observan, sino que también interactúan con el entorno y los usuarios.

En marzo de 2024, Roblox presentó Cube 3D, una herramienta basada en inteligencia artificial que genera modelos y entornos 3D estáticos a partir de texto. Con esta nueva fase, la plataforma avanza hacia objetos que incorporan movimiento y funcionalidad.

Durante esta etapa beta, la variedad de plantillas es limitada. La generación se enfoca en vehículos, como automóviles y aviones, además de estructuras básicas, entre ellas cajas y esculturas.

Estos vehículos resultan totalmente manejables. Cada uno se compone de cinco piezas independientes, lo que permite acciones como girar ruedas o abrir puertas, según el diseño generado.

Roblox señaló que, conforme avance la fase beta, se incorporarán más plantillas y también la opción de crear objetos 3D a partir de una imagen de referencia. La empresa estimó que estas mejoras llegarán durante este año, aunque aún no definió fechas concretas.

Con esta tecnología, la compañía impulsa el concepto de creación 4D, al considerar que la cuarta dimensión corresponde a la interacción entre objetos, entornos y personas dentro de sus experiencias digitales.

