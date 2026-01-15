¿Por qué Roblox bloqueó el chat para menores? Las nuevas reglas que cambian el juego

Roblox exige verificación de edad para acceder al chat y limita conversaciones entre usuarios de rangos similares para reforzar la seguridad infantil.

Roblox aplicó nuevas restricciones al chat como parte de un refuerzo global de seguridad para niños y adolescentes. Desde el miércoles 7, la plataforma exige verificación de edad mediante cámara para acceder a las funciones de conversación dentro del juego.

La compañía estableció que usuarios menores de 9 años tendrán el chat bloqueado de forma predeterminada. Solo un responsable legal puede habilitarlo. En el caso de Brasil, los menores de 13 años necesitan aprobación parental para completar la verificación.

La decisión surge en medio de reclamos e investigaciones internacionales sobre riesgos de contacto entre adultos y menores en plataformas digitales. Roblox indicó que las imágenes captadas se procesan por la empresa aliada Persona y se eliminan tras concluir la validación.

Cómo funciona el nuevo sistema de verificación

Los sistemas de seguridad de Roblox Corporation estiman la edad del usuario y restringen el contacto a personas de rangos etarios similares. El objetivo consiste en limitar interacciones inapropiadas y reforzar la protección infantil.

El videojuego clasifica a los usuarios en estos grupos: menores de 9 años, 9 a 12, 13 a 15, 16 a 17, 18 a 20 y 21 años o más. Solo quienes pertenezcan al mismo grupo o a rangos cercanos pueden conversar.

Si el sistema detecta comportamientos o mensajes que generen dudas sobre la edad declarada, el usuario debe repetir la verificación. Las personas de 13 años o más también pueden validar su edad con documentos oficiales, de forma opcional.

Una medida inédita en juegos en línea

Roblox se convirtió en la primera plataforma de juegos en línea que exige verificación de edad para todas las franjas etarias como requisito para usar el chat. La empresa señaló que esta política busca reducir el contacto entre adultos y menores.

La iniciativa ya funcionaba desde noviembre de 2025 en Australia, Nueva Zelanda y Países Bajos. En esos países, cerca del 50% de los usuarios completó el proceso de verificación.

El director ejecutivo de seguridad de Roblox, Matt Kaufman, explicó que la estrategia se basa en crear barreras proactivas según la edad para permitir conexiones seguras y apropiadas dentro del entorno digital.

Reacciones y protestas dentro del juego

Tras el anuncio, algunos jugadores organizaron protestas virtuales dentro de servidores de Roblox. En el popular juego Brookhaven, aparecieron mensajes críticos que expresaron molestia por el bloqueo del chat infantil.

Las manifestaciones se concentraron en la pérdida de funciones sociales que muchos usuarios consideraban parte central de la experiencia del juego.

Cómo solicitar la autorización de un responsable

Paso 1. Ingrese a su cuenta de Roblox y seleccione el ícono de engranaje para abrir Configuraciones.

Paso 2. Desplácese hasta la opción Verifique su edad para acceder a más funcionalidades y pulse Continuar.

Paso 3. Al iniciar el proceso, seleccione Solicite a su tutor y haga clic en Preguntar ahora. Ingrese el correo electrónico del adulto responsable.

Paso 4. El responsable recibe un mensaje y debe crear una cuenta en Roblox vinculada a la del menor. Luego completa su propia verificación con documento de identidad o tarjeta de crédito.

Paso 5. Tras autorizar, el adulto accede a Controles parentales para supervisar actividades y actualizar la edad si resulta necesario.

Roblox es un juego gratuito disponible en PlayStation 5, PS4, Xbox One, Android, iPhone (iOS) y PC, a través del sitio oficial Roblox.com.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.