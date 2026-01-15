Tecnología

¿Por qué Roblox bloqueó el chat para menores? Las nuevas reglas que cambian el juego

La plataforma de juegos endureció sus controles con verificación por cámara y límites de edad para el chat, en respuesta a riesgos para menores

Por O Globo / Brasil / GDA
Roblox exige verificación de edad para acceder al chat y limita conversaciones entre usuarios de rangos similares para reforzar la seguridad infantil.







