Roblox exigirá a todos los usuarios verificar su edad para acceder a las funciones de comunicación

Madrid. Roblox exigirá a todos los usuarios que verifiquen su edad para acceder a las funciones de comunicación, una medida que reforzarán con nuevos controles para evitar que adultos y menores puedan entrar en contacto en la plataforma.
Madrid. Roblox exigirá a todos los usuarios que verifiquen su edad para acceder a las funciones de comunicación, una medida que reforzarán con nuevos controles para evitar que adultos y menores puedan entrar en contacto en la plataforma.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.