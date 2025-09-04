Economía

Roblox exigirá a todos los usuarios verificar su edad para acceder a las funciones de comunicación

Roblox reforzará la seguridad de menores con controles que exigen verificación de edad, reconocimiento facial y consentimiento parental antes de habilitar la comunicación.

EscucharEscuchar
Por Europa Press

Madrid. Roblox exigirá a todos los usuarios que verifiquen su edad para acceder a las funciones de comunicación, una medida que reforzarán con nuevos controles para evitar que adultos y menores puedan entrar en contacto en la plataforma.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RobloxVerificación en RobloxEdad en Roblox
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.