Roblox activa cuentas Kids y Select: así cambian el chat y los juegos para menores de edad

Roblox amplió sus controles para menores con nuevas cuentas que limitan funciones, contenidos y comunicaciones dentro del juego.

Roblox lanzó a nivel global las nuevas cuentas Roblox Kids y Roblox Select, un sistema que asigna automáticamente a los usuarios según su edad para restringir funciones y contenidos dentro de la plataforma. Entre los cambios más relevantes destaca la limitación del acceso al chat y a determinadas experiencias de juego.

La compañía explicó que los usuarios continuarán encontrando la mayoría de sus juegos favoritos. También podrán descubrir nuevas experiencias dentro del catálogo disponible. Sin embargo, el acceso a ciertas funciones dependerá de la edad registrada en la cuenta.

Las cuentas Roblox Kids están dirigidas a niños de entre 5 y 8 años. Por su parte, las cuentas Roblox Select se orientan a usuarios de entre 9 y 15 años. Los mayores de esas edades mantendrán la experiencia tradicional de la plataforma.

Uno de los principales cambios afecta al chat. Los menores de 9 años no podrán utilizar esta función. Además, el acceso al chat requiere procesos de verificación de edad.

La modalidad Kids incorpora las restricciones más estrictas. Los usuarios únicamente pueden acceder a experiencias clasificadas como Minimal y Mild. Tampoco cuentan con ninguna opción para comunicarse mediante chat.

En el caso de Roblox Select, los usuarios pueden acceder a contenidos clasificados como Minimal, Mild y Moderate. También disponen de acceso al chat, pero únicamente con personas autorizadas previamente por sus padres o tutores mediante el sistema denominado Amigos de confianza.

Roblox indicó que las funciones se desbloquean de manera gradual conforme aumenta la edad del usuario. Además, quienes tengan 16 años o más deberán completar una verificación mediante documento de identidad o estimación facial.

La empresa también reforzó los controles sobre el contenido disponible para menores. Los desarrolladores que deseen incluir sus juegos en los catálogos destinados a cuentas Kids y Select deberán verificar su identidad, proteger sus cuentas con autenticación de dos factores y adquirir una suscripción o pagar una tarifa única de publicación reembolsable.

Asimismo, Roblox aplicará revisiones adicionales para los juegos orientados a usuarios menores de 16 años. La plataforma verificará que las etiquetas de madurez sean correctas y aplicará restricciones adicionales sobre determinados contenidos.

Entre las prohibiciones destacan los juegos diseñados únicamente para socializar, aquellos que permiten dibujar libremente y las experiencias relacionadas con temas considerados sensibles.

Otra de las funciones afectadas es Roblox Moments, herramienta utilizada para compartir clips de video de las partidas. Esta opción no estará disponible para los usuarios de Kids y Select.

Los enlaces hacia redes sociales también tendrán limitaciones. Solo podrán utilizarlos los usuarios de 16 años o más que hayan verificado su edad.

La compañía señaló que las nuevas cuentas buscan ofrecer una experiencia más segura para los menores. Según un integrante del Consejo Global de Padres de Roblox residente en Brasil, la combinación de protecciones integradas y herramientas de supervisión permite a los padres mantenerse conectados con la actividad de sus hijos dentro de la plataforma.

Además de los cambios para los menores, Roblox incorporó nuevos controles parentales. Los padres podrán bloquear cualquier juego hasta que sus hijos cumplan 16 años. También tendrán la posibilidad de aprobar de forma individual experiencias que se encuentren fuera del rango de edad establecido.

El lanzamiento global de estas modalidades ocurre después de una fase inicial en Australia, Indonesia, Países Bajos y Nueva Zelanda, donde Roblox ya había implementado el sistema.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.