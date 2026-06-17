Tecnología

Roblox activa cuentas Kids y Select: así cambian el chat y los juegos para menores de edad

La plataforma ajusta automáticamente las cuentas según la edad del usuario y endurece las medidas de seguridad para niños y adolescentes

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Por Europa Press
Roblox amplió sus controles para menores con nuevas cuentas que limitan funciones, contenidos y comunicaciones dentro del juego.







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