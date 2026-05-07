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Reloj inteligente de Samsung predice episodios de desmayos con gran precisión

Un estudio clínico en Corea del Sur confirma que el Galaxy Watch 6 detecta el síncope vasovagal con cinco minutos de antelación mediante algoritmos

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Por Europa Press
Galaxy Watch para la detección del síncope vasovagal. REMITIDA / HANDOUT por SAMSUNG Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/5/2026
Galaxy Watch para la detección del síncope vasovagal. REMITIDA / HANDOUT por SAMSUNG Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/5/2026 (SAMSUNG/SAMSUNG)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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