Reloj inteligente de Samsung predice episodios de desmayos con gran precisión

Galaxy Watch para la detección del síncope vasovagal. REMITIDA / HANDOUT por SAMSUNG Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/5/2026

Samsung logró predecir el síncope vasovagal (SVV) mediante el uso de bioseñales captadas por el reloj Galaxy Watch 6. Este avance tecnológico integra un algoritmo de inteligencia artificial para alertar sobre una de las formas más comunes de desmayo.

El síncope vasovagal ocurre por una baja repentina de la presión arterial y la frecuencia cardiaca. Esta pérdida temporal del conocimiento responde a situaciones de dolor, estrés, calor o miedo. Aunque el desmayo no es peligroso en sí mismo, genera fracturas o lesiones graves por caídas.

El estudio clínico validó la precisión de esta herramienta en conjunto con el Hospital Universitario Chung-Ang de Gwangmyeong en Corea del Sur. El reloj utiliza un sensor de fotopletismografía para recoger los datos de los usuarios. El sistema analiza la variabilidad de la frecuencia cardíaca mediante inteligencia artificial.

La investigación evaluó a 132 pacientes con síntomas de desmayos recurrentes. El modelo predijo los episodios con cinco minutos de antelación y alcanzó una precisión del 84,6%. Los resultados reflejan una sensibilidad del 90% en las pruebas clínicas.

Jongmin Choi, directivo de Samsung Electronics, explicó que la tecnología portátil transforma la atención médica. Según el experto, el modelo pasa de la atención posterior al tratamiento hacia una medicina preventiva.

Por su parte, el profesor Junhwan Cho indicó que una alerta temprana reduce las lesiones secundarias. El médico detalló que el aviso permite al paciente buscar una posición segura o pedir auxilio a tiempo.

La revista médica European Heart Journal - Digital Health publicó los hallazgos de este estudio. Este documento representa la primera investigación en el mundo que utiliza un reloj comercial para estas predicciones.

Samsung planea fortalecer la monitorización de salud en sus dispositivos vestibles. La compañía continuará el trabajo conjunto con diversas instituciones médicas líderes.