Samsung ofrecerá una nueva capa de privacidad en sus ‘smartphones’ para ocultar datos sensibles de miradas indiscretas

Samsung busca aumentar la protección de los datos que aparecen en pantalla mientras se utiliza en el ascensor, el autobús o mientras se espera en una fila.

Por Europa Press
Samsung Galaxy AI
La nueva capa de seguridad en los teléfonos inteligentes de Samsung podrá ajustarse dependiendo del nivel de privacidad deseado por cada persona. (Samsung Galaxy /Cortesía)







Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

