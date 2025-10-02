Economía

Relojes de Samsung podrán detectar y monitorear una afección que provoca insuficiencia cardíaca

Además de monitorear el corazón, Samsung explora un dispositivo para leer señales cerebrales.

Por Europa Press
Aplicación de Samsung en un teléfono y un reloj inteligente muestra gráficos y resultados médicos relacionados con la detección de disfunción sistólica ventricular izquierda mediante un algoritmo de inteligencia artificial.
Los relojes inteligentes de Samsung integrarán un nuevo algoritmo aprobado en Corea del Sur para detectar y monitorear la disfunción sistólica ventricular izquierda, una afección cardíaca grave que puede derivar en insuficiencia cardíaca. (SAMSUNG/Europa Press/Samsung)







