Instagram permitirá reiniciar las recomendaciones de contenido en 'Explorar', 'Reels' y 'Feed'

Instagram está probando una nueva función que permitirá a los usuarios restablecer las recomendaciones de contenido en las secciones de Explorar, Reels y Feed. Esta herramienta busca ofrecer mayor control sobre lo que se muestra en la aplicación, adaptándose a las preferencias de cada usuario.

Según explicó Meta, esta opción permitirá que los usuarios, sin importar su edad, puedan “empezar de cero” con la plataforma. La compañía asegura que el objetivo es brindar experiencias seguras, positivas y acordes a la edad de los usuarios.

¿Cómo funciona la nueva herramienta de Instagram?

Con unos pocos pasos, los usuarios podrán borrar el historial de recomendaciones que la plataforma utiliza para sugerir contenido. A partir de ese momento, Instagram comenzará a recopilar nuevos datos sobre las interacciones de cada persona, personalizando las recomendaciones de nuevo con base en las cuentas y publicaciones que les interesen.

Además, esta función permitirá revisar las cuentas seguidas y dejar de seguir aquellas que ya no sean de interés, ayudando a los usuarios a refinar aún más su experiencia en la red social.

Instagram también recordó que ya cuenta con herramientas como el botón Me interesa, disponible en publicaciones de la pestaña Explorar, para indicar qué tipo de contenido resulta atractivo. Por otro lado, si algo no es del agrado del usuario, puede marcarlo con la opción No me interesa, disponible en el menú de tres puntos en cada publicación.

Para una personalización más avanzada, existe la función Palabras ocultas, que permite evitar contenido con palabras o frases específicas en los títulos.

Meta confirmó que esta función estará disponible próximamente en todo el mundo, ampliando las herramientas de personalización que ya ofrece la plataforma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue proporcionada y revisada por un periodista para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.