¿Quiere respuestas más complejas? Google lanza una función clave en Gemini

Gemini añade el 'Nivel de pensamiento' para ajustar sus respuestas. La mejora llega junto a planes de integración con apps como Canva y OpenTable.

Google integra una nueva herramienta llamada Nivel de pensamiento en su aplicación de inteligencia artificial. Esta opción permite elegir entre un procesamiento “Estándar” o uno “Extendido”. Con esto, el asistente determina si resuelve una solicitud de forma rápida o si dedica más detalle a la respuesta.

El portal 9to5Google identificó esta mejora poco antes del evento anual de desarrolladores Google I/O 2026. La cita tecnológica ocurre este martes 19 de mayo. La compañía de tecnología suma novedades de forma constante para optimizar el rendimiento de su inteligencia artificial.

La nueva función aparece al final del menú donde se seleccionan los modelos de lenguaje. Actualmente, el lanzamiento es paulatino. El medio Android Authority confirmó que la opción todavía no llega a todo el mundo. Los usuarios pueden personalizar el tiempo y los recursos que el sistema dedica para generar un resultado.

Esta configuración se encuentra tras elegir entre las versiones Fast o Pro de la herramienta. Estos sistemas operan con los modelos Gemini 3 Flash y Gemini 3.1 Pro. La alternativa de pensamiento extendido funciona para consultas que requieren un análisis exhaustivo.

Android Authority indicó que el menú solo está activo por ahora al marcar las opciones Fast y Pro. Google espera que la función sea compatible con todos los modelos pronto. Esta actualización llega en un momento de alta competencia en el mercado de asistentes virtuales.

Además, la empresa desarrolla nuevas integraciones con plataformas externas. Gemini pronto permitirá administrar recursos en aplicaciones como Canva, Instacart y OpenTable. Estas funciones facilitarán el diseño y la gestión de pedidos directamente desde el asistente.