Tecnología

¿Quiere respuestas más complejas? Google lanza una función clave en Gemini

La nueva herramienta de Google permitirá a los usuarios decidir cuánto tiempo debe dedicar el asistente para analizar y resolver una tarea compleja

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Por Europa Press
Gemini añade el 'Nivel de pensamiento' para ajustar sus respuestas. La mejora llega junto a planes de integración con apps como Canva y OpenTable.
Gemini añade el 'Nivel de pensamiento' para ajustar sus respuestas. La mejora llega junto a planes de integración con apps como Canva y OpenTable. (Canva Stocks/Yan Krukau de Pexels / Karola G de Pexels)







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