Google reduce a 5 GB el almacenamiento gratis en cuentas sin teléfono verificado

Nuevas cuentas de Google podrían recibir solo 5 GB gratuitos si no verifican un número de teléfono, según pruebas detectadas por usuarios.

Google comenzó a probar una nueva política que reduce el almacenamiento gratuito para nuevas cuentas. La medida aplica a usuarios que no vinculen ni verifiquen un número de teléfono.

La tecnológica ofrece habitualmente 15 GB gratuitos para almacenar archivos en Gmail, Google Drive y Google Fotos. Ese espacio también puede ampliarse mediante una suscripción de Google One.

Sin embargo, algunos usuarios reportaron que nuevas cuentas solo reciben 5 GB de almacenamiento cuando no agregan un número telefónico verificado. La información apareció en una notificación compartida en Reddit.

Google indicó que la medida busca garantizar que el almacenamiento gratuito se asigne “una vez por persona”. Así lo confirmó un portavoz de la empresa al medio especializado Engadget.

La compañía explicó que se trata de una prueba en regiones específicas. Además, señaló que la política permitiría mantener un servicio de almacenamiento de calidad y reforzar la seguridad de las cuentas y la recuperación de datos.

Engadget también informó que Google modificó la redacción de su página de ayuda. Antes indicaba que cada cuenta incluía “15 GB”. Ahora señala que ofrece “hasta 15 GB”. El cambio apareció entre febrero y marzo, según registros de Wayback Machine.

En la mayoría de casos, Google solicita un número telefónico para crear una cuenta. No obstante, existen excepciones. Una de ellas ocurre cuando se configura un teléfono Android sin tarjeta SIM.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.