Tecnología

Google reduce a 5 GB el almacenamiento gratis en cuentas sin teléfono verificado

La tecnológica ensaya una nueva política en regiones específicas para reforzar seguridad y limitar cuentas sin verificación telefónica

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Por Europa Press
Nuevas cuentas de Google podrían recibir solo 5 GB gratuitos si no verifican un número de teléfono, según pruebas detectadas por usuarios.
Nuevas cuentas de Google podrían recibir solo 5 GB gratuitos si no verifican un número de teléfono, según pruebas detectadas por usuarios. (ChatGPT/Generada con IA)







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