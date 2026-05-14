Google prepara un cambio para sus contraseñas en Android

Google desarrolla un sistema para transferir passkeys entre diferentes gestores de credenciales en dispositivos Android.

Esta nueva función facilita el movimiento de llaves de acceso almacenadas hacia aplicaciones de terceros. La compañía tecnológica trabajó en este proyecto durante más de un año para mejorar la seguridad del sistema operativo.

El nuevo servicio permite importar y exportar credenciales de manera directa mediante la interfaz de Google. Actualmente el sistema solo admite la migración de contraseñas tradicionales. El hallazgo apareció recientemente en las pruebas técnicas realizadas por especialistas de Android Authority.

Ese medio informó que el proceso incluye una lista de proveedores compatibles. Entre las opciones para realizar la transferencia destacan empresas como Apple, Samsung y Bitwarden. La herramienta todavía no está disponible para la totalidad de los usuarios de forma general.

La Alianza FIDO inició en 2024 las gestiones para estandarizar este intercambio seguro de información. El objetivo principal de la organización es crear un ecosistema abierto para la administración de datos. Con esta medida existe libertad para cambiar de plataforma de gestión sin perder los accesos digitales.