Tecnología

Google prepara un cambio para sus contraseñas en Android

El nuevo sistema permitirá exportar e importar llaves de acceso digitales entre servicios de Google, Apple, Samsung y Bitwarden

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Por Europa Press
Recurso de passkeys REMITIDA / HANDOUT por GOOGLE Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 14/5/2026
Google permitirá transferir 'passkeys' entre gestores de contraseñas en Android. (GOOGLE/GOOGLE)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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