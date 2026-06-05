Tecnología

Qué tan seguro es guardar sus archivos en una memoria USB

Aunque la nube gana terreno, las memorias USB siguen siendo una alternativa útil para almacenar y trasladar información importante

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Por El Universal / México / GDA
Con cifrado, antivirus y buenas prácticas de uso, una memoria USB puede convertirse en una opción segura para almacenar datos.
Con cifrado, antivirus y buenas prácticas de uso, una memoria USB puede convertirse en una opción segura para almacenar datos. (ChatGPT/Generada con IA)







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