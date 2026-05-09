Tecnología

Adiós a las memorias USB y pendrives: estas son las nuevas formas de guardar información

Los pendrives enfrentan problemas de velocidad, capacidad y compatibilidad ante el avance de discos SSD y plataformas en la nube

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
El almacenamiento en la nube y los discos SSD desplazan a las memorias USB por ofrecer mayor rapidez y mejor acceso a archivos.
El almacenamiento en la nube y los discos SSD desplazan a las memorias USB por ofrecer mayor rapidez y mejor acceso a archivos. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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