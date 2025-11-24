¿Qué sucede si carga su celular con el modo avión activado?

El modo avión reduce el consumo de energía durante la carga del celular y prolonga la vida útil de la batería, según fabricantes tecnológicos.

Activar el modo avión al cargar el celular permite que el dispositivo concentre toda su energía en el proceso de carga, ya que desactiva las redes móviles, el WiFi y el Bluetooth. Esto reduce el consumo energético de las tareas que se ejecutan en segundo plano.

Empresas como Apple, Samsung y Google han recomendado esta práctica como una forma de optimizar la eficiencia energética y extender la vida útil de la batería. Según estas compañías, al desactivar la conectividad, se evita que el celular consuma energía mientras busca señal o recibe notificaciones.

El uso del modo avión reduce el riesgo de sobrecalentamiento y minimiza el desgaste de la batería por procesos innecesarios durante la carga. También hace que el equipo alcance el 100 % de batería en menos tiempo, en comparación con una carga convencional sin esta función activada.

Cuando no se activa esta herramienta, el celular mantiene múltiples conexiones activas. Estas funciones demandan una cantidad constante de energía, incluso cuando el teléfono no se utiliza activamente, lo que retrasa el proceso de carga.

Activar el modo avión mientras se carga el dispositivo puede resultar útil si se necesita una carga rápida o si se desea extender la autonomía durante el resto del día.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta acción desactiva temporalmente todas las comunicaciones del dispositivo. Mientras se mantiene activo el modo avión, no se pueden recibir llamadas, mensajes ni notificaciones. Por esta razón, no debe activarse si se necesita estar disponible para atender comunicaciones urgentes.

