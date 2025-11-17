Las ventajas de activar el ‘modo avión’ en el celular y cuándo conviene desactivarlo

El modo avión ayuda a ahorrar batería, cargar más rápido, evitar distracciones y mejorar la seguridad del celular.

El modo avión, disponible en la mayoría de los dispositivos móviles, computadoras y tablets, permite desactivar todas las conexiones inalámbricas sin necesidad de apagar el equipo.

Esta función se creó originalmente para evitar interferencias con los sistemas de comunicación de los aviones durante despegues y aterrizajes, en cumplimiento de las normas aeronáuticas.

Sin embargo, su utilidad va más allá de los viajes. Activarlo en ciertas situaciones puede mejorar el funcionamiento del celular y ofrecer múltiples beneficios.

¿Cuáles son los beneficios del modo avión?

Activar el modo avión en su celular puede traer ventajas concretas relacionadas con el ahorro de energía, la seguridad y el rendimiento general del dispositivo.

Ahorro de batería : Al desconectar wifi, datos móviles y Bluetooth , se reduce el consumo energético. Esto permite extender la duración de la batería durante el día.

: Al desconectar , se reduce el consumo energético. Esto permite extender la duración de la batería durante el día. Carga más rápida : Si conecta el celular mientras el modo avión está activado, el dispositivo consume menos energía y el proceso de carga es más veloz y eficiente .

: Si conecta el celular mientras el modo avión está activado, el dispositivo consume menos energía y el proceso de carga es . Mayor rendimiento : Al eliminar señales y conexiones, el equipo evita sobrecalentamientos. Esto favorece un funcionamiento más estable y fluido.

: Al eliminar señales y conexiones, el equipo evita sobrecalentamientos. Esto favorece un funcionamiento más estable y fluido. Privacidad reforzada : La desconexión de las redes reduce el riesgo de accesos no autorizados o fugas de información sensible en determinadas circunstancias.

: La desconexión de las redes reduce el riesgo de o fugas de información sensible en determinadas circunstancias. Reducción de interrupciones: Sirve para lograr momentos de concentración, evitar distracciones durante el descanso o reducir la exposición constante a notificaciones.

¿Cuándo debe activarse el modo avión?

Durante un vuelo, es importante seguir las instrucciones de la tripulación respecto al uso de dispositivos. La activación del modo avión debe realizarse solo cuando se indique.

La razón de esta precaución es técnica: en las maniobras de aterrizaje, el avión depende de sus sistemas automáticos para descender y tocar pista. Si varios dispositivos móviles permanecen activos, podrían generar interferencias con estos sistemas críticos.

Además, si el celular se conecta nuevamente a la red apenas se aterriza, puede activar de forma intermitente una luz de advertencia en la cabina, conocida como “Master Caution”. Esta señal suele estar acompañada de alertas sonoras y mensajes operativos. Su activación podría distraer a los pilotos en un momento delicado como es el aterrizaje.

¿Cuándo puede desactivarse el modo avión?

Desde la aerolínea Flybondi se indica que la conectividad puede restablecerse cuando el avión alcanza la altitud de crucero, es decir, entre 30.000 y 40.000 pies (unos 9.000 a 12.000 metros). Aun así, la decisión final corresponde siempre a la aerolínea.

Lo más recomendable es esperar hasta que el avión haya detenido completamente su marcha o que la tripulación indique que es seguro reactivar las conexiones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.