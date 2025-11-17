Tecnología

Las ventajas de activar el ‘modo avión’ en el celular y cuándo conviene desactivarlo

El modo avión no solo sirve durante un vuelo: su uso cotidiano puede ayudar a extender la batería, cargar más rápido y proteger su privacidad

Por La Nación / Argentina / GDA
El modo avión ayuda a ahorrar batería, cargar más rápido, evitar distracciones y mejorar la seguridad del celular.
El modo avión ayuda a ahorrar batería, cargar más rápido, evitar distracciones y mejorar la seguridad del celular. (Canva/Canva)







