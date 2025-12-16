Qué significa el nuevo botón ‘+’ de la barra de búsqueda de Google

Google integra el botón ‘+’ en su buscador para permitir búsquedas avanzadas con archivos o imágenes desde la barra principal.

La barra de búsqueda de Google incorporó un nuevo botón ‘+’ que reemplazó el ícono tradicional de la lupa en algunos usuarios. Esta novedad permite adjuntar imágenes o archivos y utilizarlos como base para realizar búsquedas avanzadas mediante el Modo IA.

Aunque la página principal de Google.com mantiene su apariencia habitual, el cambio ya resulta visible para ciertos usuarios. En el extremo izquierdo de la barra de búsqueda ahora aparece el símbolo ‘+’, el cual sustituye la lupa clásica y abre un menú vinculado directamente con la experiencia de búsqueda asistida por inteligencia artificial.

Este botón funciona como un acceso rápido al Modo IA. Al seleccionarlo, el usuario puede subir una imagen o un archivo, como un documento PDF, y solicitar una búsqueda basada en ese contenido. Google analiza el material adjunto y lo utiliza como contexto para ofrecer resultados más detallados y precisos.

Con esta función, es posible cargar una imagen almacenada en el computador para obtener información sobre los elementos que aparecen en ella. También se puede adjuntar un archivo propio para profundizar en el contenido que aborda el documento, todo desde la barra de búsqueda principal.

Google ya ofrecía esta capacidad dentro del Modo IA, una opción que llegó a España en octubre de este año. Esta modalidad de búsqueda se caracteriza por permitir consultas complejas y admitir múltiples formatos, como texto, voz e imágenes, en varios idiomas.

Ahora, la compañía trasladó el menú ‘+’, antes exclusivo del entorno del Modo IA, directamente a la página principal de Google.com. El objetivo es facilitar el acceso a esta experiencia de búsqueda avanzada desde el inicio.

El uso resulta sencillo. Al pulsar el símbolo, Google ofrece dos opciones claras: Subir imagen o Subir archivo. Una vez cargado el contenido, el sistema lo procesa y ejecuta la búsqueda solicitada desde la misma barra.

Hasta ahora, Google no emitió un anuncio oficial sobre este cambio. La función tampoco se encuentra disponible de forma generalizada para todos los usuarios. Sin embargo, la integración del botón ‘+’ refuerza la estrategia de la empresa para impulsar el uso del Modo IA y ampliar las posibilidades de búsqueda desde un solo punto de entrada.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.