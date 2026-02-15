¿Qué sabe Google sobre usted? Así puede borrar sus datos personales del buscador

Usuarios pueden monitorear datos personales en Google y solicitar que se eliminen enlaces que los expongan en el buscador.

Google activó una función que permite a los usuarios detectar si datos personales sensibles aparecen en los resultados de su buscador y solicitar su retiro. La herramienta se llama Resultados sobre ti y se vincula con la cuenta de Google.

El acceso se realiza desde la aplicación de Google en el teléfono móvil, al pulsar la imagen o la letra del nombre del perfil, o bien desde el sitio web habilitado para ese fin.

¿Cómo funciona Resultados sobre ti?

Para iniciar la revisión, el usuario debe ingresar en la herramienta la información que desea monitorear. El sistema ejecuta búsquedas periódicas y notifica si localiza coincidencias en los resultados del buscador.

La revisión puede tardar desde unas horas hasta varios días. Al concluir, Google genera un informe detallado que se envía por correo electrónico o mediante notificaciones en la aplicación.

El reporte muestra las coincidencias encontradas. El usuario puede revisar cada caso y consultar la página web donde aparece el dato y el tipo de información expuesta.

¿Qué datos personales puede encontrar?

La herramienta se enfoca en datos de contacto. Incluye nombre, apodo, número de teléfono, dirección de correo electrónico y dirección física.

El sistema permite ingresar varios datos del mismo tipo. Por ejemplo, dos números de teléfono o varias direcciones de correo electrónico.

Google también incorporó información adicional como el número de la Seguridad Social, el pasaporte o la licencia de conducir. Estas opciones se limitan por ahora a Estados Unidos.

¿Cómo solicitar la retirada de información?

Si el usuario considera que un resultado no debe estar visible, puede pedir su retiro del buscador. La solicitud procede incluso si la información se encuentra detrás de un muro de pago.

El proceso elimina de los resultados de búsqueda la URL específica donde aparecen los datos. No borra el contenido del sitio web ni elimina la información de internet.

La gestión se inicia en la opción “Retirar resultado”. Luego se selecciona “Muestra mi información personal y no quiero que aparezca” y después “Información de contacto”.

La sección “Resultados sobre ti” permite dar seguimiento al estado de la solicitud. El trámite puede ser aprobado, denegado o anulado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.