¿Qué sabe Google sobre usted? Así puede borrar sus datos personales del buscador

La función revisa nombres, teléfonos y correos vinculados a su cuenta y permite pedir que ciertas URL dejen de mostrarse

Por Europa Press
Usuarios pueden monitorear datos personales en Google y solicitar que se eliminen enlaces que los expongan en el buscador.
Usuarios pueden monitorear datos personales en Google y solicitar que se eliminen enlaces que los expongan en el buscador. (Canva/Canva)







