Tecnología

¿Qué pasa si carga su celular en modo avión?

El modo avión no solo bloquea llamadas y señales. También puede reducir el desgaste de la batería y mejorar la velocidad de carga

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Por El Universal / México / GDA
Fabricantes tecnológicos recomiendan usar el modo avión mientras carga el celular para ahorrar energía y disminuir el sobrecalentamiento.
Fabricantes tecnológicos recomiendan usar el modo avión mientras carga el celular para ahorrar energía y disminuir el sobrecalentamiento. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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