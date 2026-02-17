Tecnología

¿Qué ocurre si un carro híbrido enchufable se queda sin batería? Esto es lo que realmente pasa

Si un carro híbrido enchufable se queda sin batería, no se detiene. Conozca cómo funciona el sistema PHEV y qué ocurre cuando entra en modo híbrido

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Los híbridos enchufables activan el motor de combustión cuando se agota la batería y continúan el recorrido sin detenerse.
Los híbridos enchufables activan el motor de combustión cuando se agota la batería y continúan el recorrido sin detenerse. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCcarro híbridobatería carro
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.