Tecnología

¿Cuánto dura un carro híbrido y qué hacer para extender su vida útil?

Los autos híbridos permiten ahorrar gasolina, pero requieren cuidados específicos para alcanzar una vida útil prolongada

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
La duración de un híbrido puede superar los 350.000 km si se mantiene la batería en buen estado y se siguen recomendaciones clave.
La duración de un híbrido puede superar los 350.000 km si se mantiene la batería en buen estado y se siguen recomendaciones clave. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGcarrosautomóviles
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.