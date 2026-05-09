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Qué hacer si le llega un código de verificación de WhatsApp que usted no solicitó: esta es la nueva modalidad de estafa

Especialistas alertan sobre fraudes que buscan obtener códigos de seguridad de WhatsApp para tomar control de cuentas y engañar contactos

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Delincuentes usan llamadas y mensajes falsos para robar códigos de verificación de WhatsApp y acceder a cuentas personales.
Delincuentes usan llamadas y mensajes falsos para robar códigos de verificación de WhatsApp y acceder a cuentas personales. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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