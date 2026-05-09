Qué hacer si le llega un código de verificación de WhatsApp que usted no solicitó: esta es la nueva modalidad de estafa

Delincuentes usan llamadas y mensajes falsos para robar códigos de verificación de WhatsApp y acceder a cuentas personales.

Recibir un código de verificación de WhatsApp sin haberlo solicitado podría ser más que un simple error. Especialistas en seguridad digital alertaron de que esta situación también puede ser el inicio de un intento de robo de cuenta mediante engaños y suplantación de identidad.

El problema ocurre cuando una persona intenta registrar un número telefónico en otro dispositivo. Como parte del proceso, WhatsApp envía un código de seguridad por mensaje de texto para confirmar la identidad del usuario. El riesgo aparece cuando delincuentes buscan obtener esa clave para tomar control de la cuenta.

Según el portal especializado SoftechAlert, una de las modalidades más frecuentes consiste en contactar a la víctima mediante llamadas, mensajes o chats falsos. Los ciberdelincuentes se hacen pasar por personal de soporte técnico, empresas reconocidas o incluso conocidos cercanos para convencer a la persona de compartir el código recibido.

Una vez que obtienen esa combinación numérica, los estafadores pueden ingresar a la cuenta desde otro teléfono y expulsar al propietario original. Desde ese momento, tienen acceso para escribirles a los contactos, solicitar dinero, enviar enlaces maliciosos o revisar conversaciones y archivos compartidos dentro de la plataforma.

Los expertos también advirtieron sobre otras técnicas relacionadas con este fraude. Entre ellas destacan el ‘phishing’ y el llamado ‘SIM swap’.

En el caso del phishing, los delincuentes envían enlaces fraudulentos para robar información personal. Mientras tanto, el SIM swap busca duplicar la tarjeta SIM de la víctima para recibir mensajes y códigos de verificación.

Ante este panorama, WhatsApp recomendó activar la verificación en dos pasos. Esta herramienta agrega un PIN adicional al momento de registrar la cuenta y dificulta el acceso de terceros, incluso si logran obtener el código enviado por SMS.

Los especialistas también aconsejaron revisar periódicamente los dispositivos vinculados a la aplicación y cerrar sesiones desconocidas. Además, pidieron desconfiar de mensajes urgentes, solicitudes sospechosas o supuestos premios que soliciten datos personales o claves de acceso.

¿Qué hacer si recibe un código sospechoso en WhatsApp?

La primera recomendación es no compartir el código bajo ninguna circunstancia. WhatsApp no solicita este tipo de información mediante llamadas, correos electrónicos o mensajes directos.

Si alguna persona insiste en pedirlo, lo más recomendable es bloquear el número y reportar el contacto desde la misma aplicación.

Otra medida importante consiste en activar de inmediato la verificación en dos pasos y revisar las configuraciones de seguridad si existe sospecha de un intento de acceso no autorizado.

También se aconseja verificar si hay sesiones abiertas en computadoras u otros dispositivos desconocidos.

¿Cómo activar la verificación en dos pasos en WhatsApp?

Activar esta función ayuda a impedir que terceros tomen control de la cuenta, incluso si consiguen el código de verificación.

Estos son los pasos:

Abra la aplicación de WhatsApp.

Ingrese a “Ajustes” o “Configuración”.

Seleccione “Cuenta”.

Entre a “Verificación en dos pasos”.

Presione “Activar”.

Cree un PIN de seis dígitos.

Añada un correo electrónico de recuperación.

Confirme la configuración.

En caso de perder el acceso a la cuenta, los expertos recomendaron volver a registrar el número lo antes posible y contactar al soporte oficial de WhatsApp.

La prevención sigue como la principal herramienta para evitar este tipo de fraudes digitales, cada vez más frecuentes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.