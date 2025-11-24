La nueva estafa que comienza con una frase inocente y termina con su cuenta de WhatsApp robada

Ciberestafadores usan una frase simple para obtener su código de verificación de WhatsApp y tomar control total de su cuenta.

Una simple llamada con la frase “Hola, tengo algo muy importante que decirle, ¿me puede agregar a WhatsApp?”, esconde una de las modalidades de estafa digital más activas en 2025, según advirtieron las autoridades cibernéticas.

Este fraude ha ganado fuerza por su sencillez. La estrategia se apoya en la curiosidad que despierta el mensaje y la presión psicológica que genera recibirlo desde un número desconocido. Si la persona responde y agrega al contacto, el estafador actúa de inmediato.

Desde ese número, creado recientemente para evitar el rastreo, el delincuente inicia una conversación para intentar que la víctima entregue un código de verificación de seis dígitos. Ese código es esencial para tomar control de la cuenta de WhatsApp. El sistema lo envía automáticamente al detectar un intento de acceso desde otro dispositivo.

Los estafadores buscan que ese número se entregue sin que la víctima sospeche. Algunas veces afirman que el mensaje llegó por error y necesitan verificarlo. En otros casos aseguran que se trata de un proceso de seguridad que debe confirmarse.

Una vez que el afectado entrega el código, pierde el acceso a su cuenta en segundos. Los delincuentes activan la verificación en dos pasos con una clave nueva que impide recuperar el acceso.

Con el control de la cuenta, los estafadores suplantan la identidad de la víctima. Comienzan a escribir a familiares, amigos, compañeros de trabajo y otros contactos. Utilizan el mismo nombre, la misma imagen de perfil y el mismo estilo de comunicación para generar confianza.

Por este motivo, las autoridades insisten en no responder a estas llamadas y nunca compartir el código de verificación enviado por WhatsApp, sin importar quién lo solicite.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.