Tecnología

Qué hacer si el cargador de su celular se calienta demasiado

El aumento de temperatura en los cargadores suele ser normal, pero ciertas señales pueden revelar fallas que requieren atención inmediata

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Por El Universal / México / GDA
Cables defectuosos, ventilación insuficiente y uso prolongado pueden causar sobrecalentamiento en el cargador del celular.
Cables defectuosos, ventilación insuficiente y uso prolongado pueden causar sobrecalentamiento en el cargador del celular. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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