Qué hacer si el cargador de su celular se calienta demasiado

Cables defectuosos, ventilación insuficiente y uso prolongado pueden causar sobrecalentamiento en el cargador del celular.

Es normal que un cargador de celular aumente su temperatura durante el uso. Sin embargo, cuando el calor es excesivo o frecuente, puede convertirse en una señal de alerta que afecte tanto al cargador como al dispositivo.

Según información de Samsung, los cargadores generan calor porque transforman la corriente eléctrica de alto voltaje en un voltaje menor. Ese proceso permite que el teléfono reciba energía de forma segura.

Muchos modelos incorporan sistemas de protección térmica que controlan el aumento de temperatura. Aun así, existen varias condiciones que pueden provocar un sobrecalentamiento.

Entre las causas más comunes destacan los cables defectuosos que generan flujos eléctricos irregulares. También influye la exposición a ambientes superiores a 40 °C.

El uso prolongado del cargador puede aumentar la temperatura. Lo mismo ocurre cuando permanece conectado a la corriente aunque no esté en uso.

Las tomas eléctricas en mal estado representan otro factor de riesgo. Además, utilizar el celular mientras carga o colocarlo en superficies que dificultan la ventilación favorece la acumulación de calor.

Qué hacer si el cargador se sobrecalienta

Un cargador sobrecalentado puede afectar la batería del celular. También puede dañar el enchufe eléctrico y aumentar el riesgo de accidentes como incendios.

Ante un aumento inusual de temperatura, la primera recomendación consiste en desconectar el cargador de la corriente.

Después, es importante dejarlo reposar en un lugar alejado de otros dispositivos y de fuentes de calor.

Los especialistas recomiendan permitir que el cargador se enfríe de forma natural. Intentar acelerar el proceso podría afectar sus componentes internos.

Existen señales que requieren especial atención. Si percibe olor a plástico quemado, escucha ruidos extraños, nota que el teléfono no carga correctamente o detecta deformaciones en el adaptador, lo más seguro es dejar de utilizarlo.

En esos casos, el cargador podría presentar daños internos y la opción más recomendable es reemplazarlo por uno nuevo.

Cómo evitar que el cargador se caliente con frecuencia

El blog de tecnología Anker señala varias medidas para reducir riesgos y prolongar la vida útil tanto del cargador como del celular.

Una de las principales recomendaciones es utilizar cargadores originales o certificados.

También conviene realizar las cargas en espacios ventilados que permitan una adecuada disipación del calor.

Otra práctica recomendable consiste en desconectar el cargador cuando no se utiliza. Además, se aconseja evitar enrollar el cable.

La revisión periódica del cable y del adaptador ayuda a detectar posibles daños antes de que provoquen fallas mayores.

Durante la carga, se recomienda no utilizar el celular. También resulta conveniente retirar accesorios que puedan incrementar la temperatura, como algunas fundas.

Asimismo, es importante no cubrir el cargador mientras permanece conectado y en funcionamiento.

Estas acciones ayudan a mantener el equipo en buenas condiciones. Si el problema persiste, lo más prudente es acudir a un especialista para verificar si existe una falla más grave.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.