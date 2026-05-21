Tecnología

Por qué se calienta el cargador del celular: causas y qué hacer si ocurre

El aumento de temperatura durante la carga puede ser normal, pero algunas señales pueden advertir problemas en el dispositivo

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Un cargador caliente no siempre indica una falla. Expertos detallaron causas comunes y medidas para evitar daños.
Un cargador caliente no siempre indica una falla. Expertos detallaron causas comunes y medidas para evitar daños. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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