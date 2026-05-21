Por qué se calienta el cargador del celular: causas y qué hacer si ocurre

Un cargador caliente no siempre indica una falla. Expertos detallaron causas comunes y medidas para evitar daños.

Es común que el cargador del celular aumente su temperatura mientras carga la batería. En muchos casos, esto forma parte de un funcionamiento normal. Sin embargo, un aumento excesivo del calor puede alertar sobre fallos que requieren atención.

De acuerdo con información del portal especializado Computer Hoy, los cargadores generan calor debido a un proceso interno de conversión de energía. El dispositivo transforma la corriente alterna de la toma eléctrica en corriente continua para alimentar el teléfono.

Este proceso utiliza un transformador eléctrico. La conducción de electricidad y las corrientes de Foucault producen un aumento de temperatura durante el funcionamiento.

Un cargador puede sentirse ligeramente caliente al tacto. Esa situación suele ser normal. El problema surge cuando el calor aparece de forma repentina o alcanza niveles elevados.

¿Por qué se sobrecalienta un cargador?

El portal Xataka Móvil recopiló algunas de las causas más frecuentes que pueden provocar un aumento excesivo de temperatura.

Incompatibilidad con el teléfono

Un cargador que no corresponde al modelo del dispositivo puede trabajar con mayor esfuerzo. Esa situación puede generar una sobrecarga y elevar la temperatura.

Carga ultrarrápida

Los sistemas de carga rápida suministran más energía en menos tiempo. Ese proceso genera más calor que una carga convencional.

Ambientes con altas temperaturas

La temperatura del entorno también influye. Un espacio muy caliente puede aumentar el calor del cargador.

Defectos o deterioro

Los componentes internos pueden presentar daños o desgaste con el paso del tiempo. Esa condición afecta el funcionamiento.

Problemas en el enchufe

Un enchufe en mal estado o con fallas eléctricas puede afectar el desempeño del cargador.

Fallas en el teléfono

Si las demás causas quedan descartadas, el problema podría originarse en el propio celular. Componentes dañados o errores de hardware y software pueden influir.

¿Cómo cuidar el cargador y la batería del celular?

La plataforma Blog Think Big compartió algunas recomendaciones para evitar problemas relacionados con el exceso de temperatura.

Desconecte el dispositivo

Si detecta una temperatura muy alta, retire el cargador de la toma eléctrica.

Revise las clavijas

Examine el cargador para identificar suciedad u obstrucciones que afecten el contacto.

Limpie el puerto USB

El puerto de carga del teléfono también debe permanecer limpio.

Pruebe otro cable

Si el problema continúa, utilice un cable compatible con el dispositivo.

Use cargadores certificados

Los cargadores de alta calidad incorporan circuitos de protección que pueden desactivar el funcionamiento ante fallos. Los especialistas recomiendan evitar dispositivos que no cumplan estándares adecuados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.