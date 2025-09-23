Tecnología

¿Qué consume más: el horno o la freidora de aire?

Un análisis de la OCU muestra diferencias claras entre el consumo eléctrico de una freidora de aire, un horno y otros aparatos de cocina

Por Europa Press
La freidora de aire consume menos energía que el horno en la mayoría de recetas. La olla a presión y el microondas también ofrecen ventajas.
La freidora de aire consume menos energía que el horno en la mayoría de recetas. La olla a presión y el microondas también ofrecen ventajas. (Canva/Canva)







