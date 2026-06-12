Tecnología

¿Pueden robarle sus cuentas solo por abrir una página web? Esto explican los expertos

Navegadores y sistemas modernos incluyen barreras de seguridad, pero algunas vulnerabilidades aún pueden ser aprovechadas por ciberdelincuentes

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Por El Comercio / Perú / GDA
Especialistas detallan cuándo una página web puede representar un riesgo y por qué las actualizaciones siguen siendo clave para la seguridad digital.
Especialistas detallan cuándo una página web puede representar un riesgo y por qué las actualizaciones siguen siendo clave para la seguridad digital. (ChatGPT /Generada con IA)







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El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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