Tecnología

¿Pueden los chatbots de inteligencia artificial volverse adictivos? Estudio identifica tres tipos de dependencia

Investigadores hallaron patrones de uso compulsivo ligados a compañía emocional, fantasía y búsqueda obsesiva de información

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Por Jailine González Gómez
Un estudio identificó tres tipos de adicción a chatbots de IA: escape emocional, compañía afectiva y búsqueda obsesiva de información.
Un estudio identificó tres tipos de adicción a chatbots de IA: escape emocional, compañía afectiva y búsqueda obsesiva de información. (Canva stock/irynakhabliuk/Matheus Bertelli de Pexels)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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