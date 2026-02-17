Detrás del Click

Una IA que mantiene su Facebook e Instagram activos después de la muerte: Meta ya registró la patente

Meta registró una patente para que una IA publique como usted tras su muerte, aunque la empresa afirma que no desarrollará la tecnología

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
Meta registró una patente para que una IA publique como usted tras su muerte, aunque la empresa afirma que no desarrollará la tecnología.
Meta registró una patente para que una IA publique como usted tras su muerte, aunque la empresa afirma que no desarrollará la tecnología. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGMetainteligencia artificialInstagramFacebook
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.