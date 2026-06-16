¿Puede usar limpiador de cristales en el depósito del parabrisas? Esto advierten los expertos

El amoniaco presente en algunos limpiadores domésticos puede afectar componentes del vehículo. Conozca cuál es la opción recomendada.

Utilizar limpiador de cristales doméstico en el depósito del parabrisas no es recomendable, aunque ambos productos parezcan cumplir una función similar. El sitio especializado Glass.com señala que este tipo de sustancias puede afectar componentes del sistema de limpieza del automóvil y otros elementos del vehículo.

Cuando se limpia el parabrisas, muchas personas recurren al sistema que expulsa líquido sobre el cristal para eliminar polvo, suciedad o restos de insectos. Aunque algunas optan por usar agua, esta alternativa tampoco es la más adecuada debido a que los minerales presentes pueden obstruir conductos y aspersores.

Ante esa situación surge una duda frecuente: ¿es posible reemplazar el líquido limpiaparabrisas por un producto para limpiar cristales de uso doméstico?

Los riesgos de usar limpiador de cristales en el automóvil

Los limpiadores de cristales para el hogar suelen promocionarse por su capacidad para eliminar huellas, manchas y rayas. Por esa razón, podrían parecer una alternativa atractiva para mantener el parabrisas limpio y con buena visibilidad.

Sin embargo, el portal especializado Glass.com indica que estos productos no deberían utilizarse en vehículos. La recomendación aplica incluso cuando la limpieza se realiza de forma superficial con un paño.

El amoniaco presente en algunos limpiadores domésticos puede afectar componentes del vehículo. Conozca cuál es la opción recomendada. (ChatGPT/Generada con IA)

El motivo principal es la presencia de amoniaco en muchos de estos limpiadores. Según el sitio especializado, esta sustancia puede resultar ligeramente corrosiva para gomas y plásticos presentes en distintas partes del automóvil.

Entre los elementos que podrían verse afectados destacan las bases del parabrisas, las escobillas limpiadoras y las películas de control solar instaladas en algunas ventanas.

El riesgo aumenta cuando el producto se vierte directamente en el depósito del sistema limpiaparabrisas. En ese caso, también podría provocar daños en las mangueras y los aspersores encargados de distribuir el líquido.

Qué producto sí recomiendan los especialistas

Glass.com recomienda utilizar exclusivamente líquidos limpiaparabrisas diseñados para automóviles.

Estos productos contienen componentes que ayudan a lubricar los elementos plásticos del sistema de limpieza. Además, incorporan metanol para evitar el congelamiento del líquido en condiciones de bajas temperaturas.

Otra ventaja es que son compatibles con la pintura del vehículo. También están formulados para remover insectos y excrementos de aves sin rayar el parabrisas.

Por lo general, el depósito de un vehículo admite cerca de un galón de líquido limpiaparabrisas. Estos productos suelen comercializarse en presentaciones listas para vaciar directamente en el sistema del automóvil.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.