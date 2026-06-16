Tecnología

¿Puede usar limpiador de cristales en el depósito del parabrisas? Esto advierten los expertos

Expertos explican por qué los productos para ventanas del hogar no son una alternativa segura para el sistema limpiaparabrisas

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Por El Universal / México / GDA
El amoniaco presente en algunos limpiadores domésticos puede afectar componentes del vehículo. Conozca cuál es la opción recomendada.
El amoniaco presente en algunos limpiadores domésticos puede afectar componentes del vehículo. Conozca cuál es la opción recomendada. (ChatGPT/Generada con IA)







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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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