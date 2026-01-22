Cómo limpiar el parabrisas con vinagre de manzana y un truco que deja el vidrio reluciente

Aprenda a limpiar el parabrisas con vinagre de manzana sin químicos ni enjuague. Método natural, fácil y económico

El vinagre de manzana es un producto común en la cocina, pero también se utiliza para la limpieza de superficies, especialmente vidrios. Por su nivel de acidez y su efecto desengrasante, este líquido puede dejar el parabrisas del automóvil limpio y sin marcas, de forma sencilla y económica.

A diferencia de los limpiadores tradicionales, no contiene sustancias químicas agresivas. Tampoco deja residuos ni requiere enjuague, por lo que es una alternativa práctica para quienes buscan soluciones ecológicas y efectivas.

¿Por qué el vinagre de manzana limpia el parabrisas?

El vinagre de manzana contiene ácidos naturales que disuelven la grasa y las manchas adheridas. También elimina restos de polvo, barro seco y otros residuos comunes que se acumulan durante la conducción o el parqueo.

Al aplicarlo directamente sobre el vidrio, facilita una limpieza profunda sin dañar el material ni afectar la visibilidad. Además, su uso no implica riesgos para la salud, ya que no genera vapores ni residuos tóxicos.

Pasos para aplicar el vinagre de manzana en el parabrisas

Para lograr una limpieza eficaz, se recomienda seguir estos pasos:

Enjuague el parabrisas con agua limpia para remover partículas grandes como tierra o arena. Vierta vinagre de manzana puro en un recipiente. Moje una esponja o paño suave con el vinagre. Limpie el parabrisas haciendo movimientos en forma de número ocho. Repita el proceso si nota grasa o manchas persistentes. No enjuague con agua. Deje secar al aire.

Este mismo procedimiento puede aplicarse en los otros vidrios del vehículo. Es importante no limpiar en líneas rectas, ya que eso puede dejar marcas visibles. Los movimientos circulares ayudan a distribuir mejor el producto.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.