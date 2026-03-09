Prueban precios dinámicos en la PlayStation Store: algunos usuarios reciben descuentos de hasta 17,6%

Sony realiza una prueba con precios dinámicos en la PlayStation Store. Algunos jugadores ven descuentos distintos para los mismos videojuegos.

Sony ejecuta una prueba en la PlayStation Store que muestra distintos precios para los mismos videojuegos según el usuario. El experimento aplica descuentos que varían entre 5% y 17,6%, según detectó el portal especializado PSPrices.

El sitio monitoreó durante varios meses los precios dentro de la tienda digital de PlayStation. En ese seguimiento identificó estructuras de ofertas inusuales en las respuestas de la API del servicio. Esos datos incluyeron identificadores de experimentos como IPT_PILOT e IPT_OPR_TESTING.

Según el análisis, Sony muestra estos precios de prueba solo a segmentos específicos de usuarios. La compañía asigna a los participantes de forma aleatoria a distintos grupos.

Algunos usuarios integran el grupo de control. Otros forman parte del grupo de prueba. Cada grupo observa precios distintos para los mismos juegos.

El monitoreo también detectó diferencias durante periodos de rebajas. Los usuarios incluidos en el experimento recibieron descuentos distintos a los que vio el resto de la comunidad.

Uno de los ejemplos que identificó PSPrices corresponde a Marvel’s Spider-Man 2. El videojuego posee un precio base de €79,99. Algunos jugadores lo encontraron rebajado a €69,99, lo que representa un 12,5% de descuento.

Otro caso ocurrió con WWE 2K25. El título pasó de €74,99 a €61,82 para ciertos usuarios. Esa rebaja equivale a un 17,6% de descuento, uno de los niveles más altos detectados en la prueba.

PSPrices empezó a identificar estos experimentos en noviembre. En ese momento el sistema incluía 50 juegos en 30 países. Tres meses después, el monitoreo registró más de 150 videojuegos en 68 regiones.

Las pruebas abarcan territorios de Europa, Oriente Próximo, Asia, América Latina y África. Sin embargo, el portal no detectó actividad en Estados Unidos ni Japón.

Los precios dinámicos aparecen en un momento en que Sony evalúa cambios en su modelo de negocio. Entre esos ajustes figura el regreso a una estrategia centrada en juegos exclusivos para PlayStation 5, con títulos que no llegarían a otras plataformas como PC.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.