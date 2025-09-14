¿Por qué se niega a cambiar de sistema operativo? La empresa alemana que sigue usando Windows 95

Una granja alemana aún usa Windows 95 para operar una máquina que clasifica 40.000 huevos al día y no tiene planes de sustituirla. Foto:

Windows 95 cumplió 30 años desde su lanzamiento. Aunque muchas empresas abandonaron este sistema, algunas aún dependen de él. En Düsseldorf, Alemania, una granja avícola clasifica cerca de 40.000 huevos al día con una máquina que opera con este software.

El sistema controla una máquina de 40 metros por 40 metros, utilizada para registrar el peso, calidad y procedencia de los huevos. Estos se agrupan en cajas de seis o diez unidades.

Aunque los mecanismos podrían seguir funcionando sin el sistema, si Windows 95 falla completamente, los registros se perderían y el proceso pasaría a ser manual.

Peter Huber, propietario de la granja, afirmó que el equipo funciona de forma estable. Cuando ocurre una falla, reinicia el sistema y el problema se resuelve. Añadió que el programa resulta más confiable que algunas versiones recientes.

Huber indicó que no es el único que mantiene esta tecnología. Otras granjas en Europa operan con sistemas similares, ya que el programador original no puede adaptar la aplicación a versiones actuales. Por esta razón, incluso debe buscar impresoras compatibles para mantener la producción.

Microsoft suspendió el soporte técnico para Windows 95 en el 2001. Expertos como Toni Rübbelke, especialista en informática, cuestionaron que la empresa dejara por fuera a equipos todavía útiles. Señaló que esta decisión representa un retroceso en términos de sostenibilidad.

Pese a los riesgos, Huber afirmó que no considera cambiar el sistema. Reemplazar la máquina tendría un costo equivalente al de una vivienda, por lo que su plan es seguir utilizándola por muchos años más.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.