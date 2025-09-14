Tecnología

¿Por qué se niega a cambiar de sistema operativo? La empresa alemana que sigue usando Windows 95

Agricultor en Düsseldorf, Alemania, confía en una máquina de huevos de 40 metros que funciona con Windows 95 para registrar peso y calidad

Una granja alemana aún usa Windows 95 para operar una máquina que clasifica 40.000 huevos al día, sin planes de sustituirla.
