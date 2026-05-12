Tecnología

¿Poner una moneda arriba del router de Wi-Fi? Esto dicen los especialistas

Expertos en tecnología advierten que colocar objetos metálicos sobre el router puede provocar interferencias y afectar la señal de Internet

EscucharEscuchar
Por La Nación / Argentina / GDA
Fabricantes y especialistas desmienten el truco viral de la moneda sobre el router y explican por qué el metal afecta el Wi-Fi.
Fabricantes y especialistas desmienten el truco viral de la moneda sobre el router y explican por qué el metal afecta el Wi-Fi. (ChatGPT/Generada con IA)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGrouterWi-Fiwifi
La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.