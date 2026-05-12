¿Poner una moneda arriba del router de Wi-Fi? Esto dicen los especialistas

Fabricantes y especialistas desmienten el truco viral de la moneda sobre el router y explican por qué el metal afecta el Wi-Fi.

El router es un equipo clave en los hogares. Permite distribuir internet a computadoras, teléfonos celulares y televisores inteligentes. Su ubicación influye de forma directa en la calidad de la conexión.

En redes sociales circula un truco que sugiere colocar una moneda sobre el router. La promesa es mejorar la señal Wi-Fi. La idea se populariza como una solución rápida ante fallas de conectividad.

Algunas personas sostienen que el metal actúa como antena o estabilizador. Otras versiones indican que el peso ayuda a fijar el dispositivo. Sin embargo, especialistas en redes descartan estas explicaciones por falta de sustento técnico.

Las redes Wi-Fi operan en frecuencias de 2,4 GHz y 5 GHz. En ese contexto, el tamaño de una moneda resulta insuficiente para modificar la propagación de las ondas. Su impacto es prácticamente nulo en la transmisión de datos.

Además, colocar objetos sobre el router genera riesgos. Estos dispositivos incluyen rejillas de ventilación que liberan calor. Si se cubren con monedas u otros elementos, el equipo puede sobrecalentarse. Esto reduce su rendimiento y acorta su vida útil.

El uso de metal cerca del router puede provocar interferencias en la señal. Según Cisco, las superficies metálicas reflejan las ondas de radio. Este fenómeno genera múltiples trayectorias de señal. Como resultado, aparecen distorsiones, pérdidas de información o zonas con menor cobertura.

Este comportamiento se conoce como interferencia por multipath. Ocurre cuando las ondas rebotan en objetos como paredes, muebles o estructuras metálicas. La combinación de señales puede aumentar o disminuir la intensidad. También puede anularla en ciertos puntos.

Fabricantes como NETGEAR recomiendan evitar ubicar el router cerca de objetos metálicos o superficies sólidas. Estas barreras bloquean o debilitan la señal inalámbrica. También sugieren no colocarlo en espacios cerrados, ya que esto reduce la cobertura y favorece el sobrecalentamiento.

La posición del router resulta determinante. Los expertos aconsejan ubicarlo en un lugar abierto. Debe estar alejado de paredes gruesas, muebles y dispositivos que generen interferencia. La correcta ubicación mejora la estabilidad de la red sin necesidad de trucos.

El consenso técnico es claro. No se recomienda colocar metal sobre el router. Esta práctica no mejora la señal y puede afectar el funcionamiento del equipo. La optimización de la conexión depende de factores físicos y del entorno.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.