Tecnología

Cómo saber si hay alguien conectado a su red WiFi y qué hacer para protegerla

Aprenda cómo detectar dispositivos conectados a su red WiFi, identificar accesos no autorizados y aplicar medidas para proteger su conexión doméstica

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Por El Tiempo / Colombia / GDA
Conozca métodos para ver dispositivos conectados al WiFi y acciones clave para evitar accesos no autorizados en su red.
Conozca métodos para ver dispositivos conectados al WiFi y acciones clave para evitar accesos no autorizados en su red. (Canva stock/Pixelshot / Diy13 de Getty Images)







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El Tiempo Colombia

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El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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