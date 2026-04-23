Cómo saber si hay alguien conectado a su red WiFi y qué hacer para protegerla

Conozca métodos para ver dispositivos conectados al WiFi y acciones clave para evitar accesos no autorizados en su red.

El acceso no autorizado a una red WiFi doméstica puede afectar la velocidad de conexión y exponer datos personales. Existen métodos sencillos para identificar dispositivos conectados y tomar medidas de seguridad desde el hogar.

En los últimos años, el aumento de equipos conectados elevó la necesidad de supervisar la red. La presencia de dispositivos desconocidos puede impactar el ancho de banda y la estabilidad del servicio.

Cómo revisar los dispositivos conectados al WiFi

Una de las formas más utilizadas consiste en las aplicaciones móviles de los proveedores de Internet. Estas herramientas muestran en tiempo real los equipos activos en la red.

Si no dispone de estas aplicaciones, puede ingresar al router desde un navegador web. El proceso incluye escribir la dirección IP del equipo, como 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1.

Luego debe iniciar sesión con sus credenciales. En algunos casos, el usuario y la contraseña son “admin” si no se modificaron.

Dentro del menú, debe ubicar la sección de “dispositivos conectados” o “clientes DHCP”. Allí se despliega una lista con nombres de equipos, direcciones MAC y consumo de datos.

La aparición de dispositivos desconocidos en este listado puede indicar accesos no autorizados.

En sistemas tipo mesh, como Google WiFi, Amazon Eero o TP-Link Deco, las aplicaciones permiten supervisar conexiones y bloquear equipos de forma directa.

Otras formas de verificar la red

En computadoras con Windows, también es posible revisar la actividad de red. Para hacerlo, debe presionar Ctrl + Shift + Esc.

Después ingresa a la pestaña “Rendimiento” y selecciona “Usuarios de red”. Allí puede observar los dispositivos conectados y su uso de conexión.

Existen señales que pueden alertar sobre accesos no autorizados. Una reducción repentina en la velocidad sin aumento de dispositivos propios es una de ellas.

También influyen el incremento en el consumo de datos sin causa clara y la actividad inusual del router.

Otros indicios incluyen fallos al conectar nuevos dispositivos o alertas de acceso sospechoso en aplicaciones del proveedor.

Medidas para bloquear accesos no reconocidos

Si detecta dispositivos desconocidos, puede aplicar varias acciones de seguridad. Una de las principales es cambiar la contraseña del WiFi por una clave más segura.

También puede eliminar equipos desde la configuración del router si la opción está disponible.

Es recomendable activar protocolos como WPA2 o WPA3 y desactivar la función WPS.

Otra medida consiste en ocultar el nombre de la red o SSID, siempre que el equipo lo permita.

Mantener el firmware del router actualizado ayuda a reducir vulnerabilidades.

Además, puede configurar filtros por dirección MAC para permitir solo dispositivos autorizados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.