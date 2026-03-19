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¿Poner poca ropa en la lavadora la daña? Esto ocurre con el consumo y la vida útil del aparato

Colocar poca ropa en la lavadora no la daña de inmediato, pero sí afecta su vida útil. Conozca la cantidad ideal y cómo optimizar su uso

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Por O Globo / Brasil / GDA
Usar poca o demasiada ropa en la lavadora afecta su rendimiento. La clave está en una carga equilibrada y un uso adecuado.
Usar poca o demasiada ropa en la lavadora afecta su rendimiento. La clave está en una carga equilibrada y un uso adecuado. (Canva stock/Casiana Malaia's Images / アフロ（Aflo）)







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