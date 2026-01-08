Ciencia

Por qué recomiendan poner una esponja en la lavadora y qué beneficios tiene

Un truco casero con una esponja dentro de la lavadora se viraliza por reducir pelusas, pelos de mascotas y proteger el electrodoméstico de obstrucciones

Por La Nación / Argentina / GDA
Colocar una esponja en la lavadora antes del lavado permite atrapar pelusas y pelos, mejora el resultado y ayuda a cuidar el equipo.
Colocar una esponja en la lavadora antes del lavado permite atrapar pelusas y pelos, mejora el resultado y ayuda a cuidar el equipo. (Gemini/Generada con Inteligencia Artificial)







La Nación / Argentina / GDA

