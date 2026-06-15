Pokémon GO: imágenes de jugadores terminaron en sistema de posicionamiento usado para drones militares

La tecnología creada con imágenes capturadas por usuarios de Pokémon GO terminó integrada en sistemas capaces de guiar drones y vehículos.

Millones de jugadores de Pokémon GO contribuyeron sin saberlo al desarrollo de una tecnología de posicionamiento visual que luego se aplicó a proyectos con potencial uso militar, incluidos sistemas para drones y vehículos terrestres que operan en lugares donde el GPS no funciona.

La situación salió a la luz tras conocerse un acuerdo firmado en diciembre del 2025 entre Niantic Spatial y la empresa de inteligencia espacial Vantor, compañía que mantiene varios contratos con el Gobierno de Estados Unidos.

Como parte del convenio, Vantor obtuvo acceso a un modelo geoespacial tridimensional desarrollado por Niantic Spatial. Ese sistema se alimentó con imágenes y videos capturados por millones de usuarios de Pokémon GO y con información recopilada mediante la aplicación Scaniverse.

La tecnología busca mejorar la navegación de vehículos terrestres y drones en entornos donde las señales GPS presentan limitaciones o no están disponibles.

30.000 millones de imágenes alimentaron el sistema

El alcance de la base de datos quedó en evidencia en marzo de este año. En ese momento se conoció que el modelo había sido entrenado con 30.000 millones de imágenes de entornos urbanos capturadas por jugadores.

La información surgió durante otro acuerdo de Niantic Spatial. En esa ocasión, la tecnología se destinó a mejorar la navegación de los robots de reparto de Coco Robotics dentro de ciudades.

Según explicó un portavoz de Niantic Spatial al medio Ars Technica, los escaneos del entorno resultaron fundamentales para entrenar modelos de inteligencia artificial capaces de reconocer e interpretar espacios físicos.

La empresa indicó que los modelos obtenidos no permiten acceder a las grabaciones originales. Además, señaló que gran parte de los registros correspondían a puntos de interés públicos como estatuas y fuentes.

Reportaje reavivó el debate sobre el uso de los datos

Aunque el acuerdo con Vantor se firmó en diciembre del 2025, el tema cobró relevancia recientemente tras una investigación publicada por el medio neerlandés Trouw.

El reportaje destacó que muchos jugadores desconocían que las imágenes capturadas dentro del juego podían terminar en proyectos vinculados con aplicaciones militares.

Desde el 2021, Pokémon GO incorporó tareas diarias como “Escanea esta Poképarada”. La dinámica ofrecía recompensas virtuales a quienes grababan videos alrededor de monumentos, edificios u otros puntos de interés.

Entre los incentivos figuraban los Pokochos, un alimento virtual utilizado dentro del juego.

Niantic Spatial sostuvo que la función siempre fue opcional. La compañía afirmó además que informó sobre el uso de los datos mediante sus políticas de privacidad y comunicaciones públicas desde el 2019.

Sin embargo, el sistema otorgaba recompensas dentro de la aplicación a quienes participaban en la captura de imágenes.

Comunidad confirmó fin de recompensas por grabar ubicaciones

Un hilo publicado hace casi dos semanas en Reddit por miembros de la comunidad de jugadores confirmó la eliminación definitiva de las recompensas con Pokochos asociadas a la grabación de calles y puntos de interés.

La medida apareció en medio del debate sobre el destino que tuvieron las imágenes recopiladas durante años por la plataforma.

Un caso de tecnología de doble uso

El episodio también puso sobre la mesa el concepto de tecnología de doble uso.

Se trata de herramientas creadas inicialmente para fines civiles o comerciales que también pueden emplearse en ámbitos militares o de defensa.

Este principio forma parte del Arreglo de Wassenaar, un acuerdo internacional suscrito por 40 países, entre ellos Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea.

El tratado establece controles sobre tecnologías y programas informáticos que poseen potencial aplicación militar pese a haber sido desarrollados para usos civiles.

Qué es Niantic Spatial

Niantic Spatial concentra actualmente las soluciones de computación espacial que pertenecían a Niantic.

La empresa nació como una escisión de la compañía original durante el 2025, después de que Scopely adquiriera el negocio de videojuegos de Niantic.

La operación incluyó franquicias como Pokémon GO y Pikmin Bloom, además de los equipos de desarrollo responsables de esos títulos.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.