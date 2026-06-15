Tecnología

Pokémon GO: imágenes de jugadores terminaron en sistema de posicionamiento usado para drones militares

Un acuerdo entre Niantic Spatial y una firma con contratos gubernamentales reavivó el debate sobre el destino de los datos recopilados por el popular juego

EscucharEscuchar
Por Europa Press
Datos generados por jugadores de Pokémon Go entrenaron una inteligencia artificial que ahora permite a robots repartidores navegar con precisión en ciudades.
La tecnología creada con imágenes capturadas por usuarios de Pokémon GO terminó integrada en sistemas capaces de guiar drones y vehículos. (SOPHIA KEMBOWSKI)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaVideojuegosPokémon GOPokémon
Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.